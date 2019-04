Stand: 24.04.2019 11:25 Uhr

HSV: Pokal abgehakt, jetzt geht es um die ganze Saison von Matthias Heidrich, NDR.de

Der HSV fährt nach Berlin. Nicht zum DFB-Pokalfinale am 25. Mai, dafür war RB Leipzig am Dienstagabend letztlich zu stark. Allerdings am kommenden Sonntag, um das schwere, richtungsweisende Auswärtsspiel in der Zweiten Liga bei Verfolger Union Berlin zu bestreiten (13.30 Uhr, im NDR Livecenter). Die Leistung des zuletzt schwächelnden Zweitliga-Zweiten im Pokal-Halbfinale gegen den Bundesliga-Dritten war über weite Phasen sehr gut. Das Problem: Für den Liga-Endspurt, an dessen Ende der Wiederaufstieg stehen soll, wenn nicht sogar muss, bedeutet das - gar nichts.

Pokal: HSV ist raus, Leipzig fährt nach Berlin 24.04.2019 00:30 Uhr Autor/in: Jan Neumann Bundesligist RB Leipzig hat den Pokal-Traum des HSV platzen lassen. Der Zweitligist aus Hamburg hielt aber lange gut mit. "Wir hatten eine coole Reise", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf.







HSV mit Tempo und Leidenschaft

Viele Fan-Kommentare in den Online-Foren hatten nach dem Leipzig-Spiel denselben Tenor: Warum nicht auch so in der Liga? Dort wartet der HSV seit fünf Spielen auf einen Sieg. Dass die "Rothosen" mit so viel Tempo und Leidenschaft zu Werke gehen können wie gegen RB Leipzig, hat manchen Anhänger nach den jüngsten Liga-Auftritten anscheinend überrascht.

Wolf: "Die Zweite Liga funktioniert ein bisschen anders"

HSV-Trainer Wolf: "Brauchen die gleiche Leidenschaft" NDR 2 - 24.04.2019 10:39 Uhr Autor/in: Seidemann,Martin







Es ist schwer zu begreifen, aber diese Einstellung und Spielweise Eins-zu-Eins auf die Zweite Liga zu übertragen, ist schlichtweg nicht möglich. "Das ist anderer Fußball, das ist eine andere Situation. Die Zweite Liga funktioniert ein bisschen anders", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf im NDR Interview nach dem Pokalfight mit Blick auf die Partie bei Union. Und er hat Recht. In Berlin ist der HSV nicht der Underdog. Das Duell Vierter gegen Zweiter ist kein Pokal-Halbfinale unter Flutlicht, auf das ganz Fußball-Deutschland schaut und das für viele HSV-Kicker der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere ist. Das Auswärtsspiel bei den "Eisernen" ist harter, oft holpriger Zweitliga-Alltag, in dem die Hamburger die Favoritenrolle haben und dementsprechend mehr Druck.

Wolf weiß das und ist dementsprechend bemüht, das Thema DFB-Pokal schnell abzuhaken. "Jetzt liegt der Fokus auf der Liga. Wir wollen in den letzten vier Spielen voll da sein", sagte der 37-Jährige.

Santos glänzt im zentralen Mittelfeld

Die positive Pokal-Anspannung lässt sich also nicht herüberretten in die Zweite Liga. Dafür aber vielleicht die Taktik? Wolf bot gegen Leipzig den etatmäßigen Linksverteidiger Douglas Santos im zentralen Mittelfeld auf. Und der begabte Brasilianer blühte regelrecht auf, bediente die Offensiven mit denen in der Liga so häufig vermissten passgenauen Zuspielen in die Tiefe. Auch eine Option für das Spiel in Berlin? "Warum nicht", würden wohl viele Fans erneut sagen. Doch dann müsste Wolf Kapitän Aaron Hunt wohl wieder auf die Bank setzen.

Was ist mit Kapitän Hunt?

Die Zeit für Rücksicht auf Einzelschicksale ist ohnehin abgelaufen. "Jetzt geht es um die ganze Saison", stellte der HSV-Coach fest. "Wir hatten eine coole Reise. Die Gesamtbetrachtung des Pokals ist gut. Ich hoffe, dass ich das am Ende über die Liga auch sagen kann." Dafür müsste aber die Rückkehr in die Bundesliga feststehen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.04.2019 | 22:50 Uhr