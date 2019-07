Stand: 17.07.2019 16:08 Uhr

Koordinaten statt Stadionuhr: HSV setzt auf Fußball

Die Zeit der legendären Stadionuhr des Hamburger SV ist endgültig abgelaufen. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bestätigte, wurde der Abbau rechtzeitig vor dem Start in die neue Saison abgeschlossen. In der Nordwest-Ecke des Innenraumes des Volksparkstadions prangen nun die Koordinaten des Anstoßpunktes: "53°35'14'' N 9°53'55'' O". Zuvor hatte die viel diskutierte Uhr die Bundesliga-Zeit des HSV und nach dem Abstieg im vergangenen Jahr die Jahre, Tage sowie Stunden seit der Vereinsgründung angezeigt.

Hoffmann: "Fokus stärker auf den Fußball legen"

Jetzt also die Koordinaten der Stadion-Mitte. "Wir wollen sichtbar den Blick nach vorn richten, den Fokus am Spieltag noch stärker auf den aktuellen Fußball legen", hatte Vorstandsboss Bernd Hoffmann bereits zuvor gesagt und einige Änderungen zur Rahmengestaltung bei Heimspielen angekündigt. Dazu gehört auch, dass die Hymne "Hamburg, meine Perle" nicht mehr live von Lotto King Karl gesungen wird. Für den HSV beginnt die Saison am 28. Juli mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.07.2019 | 16:25 Uhr