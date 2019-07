Stand: 23.07.2019 16:51 Uhr

HSV: Vor allem Hecking macht Hoffnung von Matthias Heidrich, NDR.de

Jahrzehnte lang war der Hamburger SV nicht aus der Bundesliga wegzudenken. Jetzt geht der Traditionsclub von der Elbe in seine zweite Saison als Zweitligist. Der sofortige Wiederaufstieg misslang, was einen kompletten personellen Neuanfang beim HSV nach sich zog - wieder einmal. Das Ziel bleibt in der Hansestadt derweil das gleiche: Es soll zurück ins deutsche Fußball-Oberhaus gehen. In dieser Zweitliga-Spielzeit keine einfache Aufgabe. Der Teamcheck.

So lief die vergangene Saison

Die Mission sofortiger Wiederaufstieg lief bis zum Jahreswechsel mehr oder weniger reibungslos. Ein Trainerwechsel, dieses Mal von Christian Titz zu Hannes Wolf Ende Oktober? Beim HSV schon fast Normalität. Die Hanseaten grüßten im Winter von Platz eins. Dann kam die Rückrunde und mit ihr der sagenhafte Absturz der "Rothosen". Selbst das Schwächeln der Konkurrenz half am Ende nicht. Die Hamburger wurden Vierter und standen wieder einmal vor einem Scherbenhaufen.

Wer kommt, wer geht

Die wichtigsten Ab- und Zugänge für die kommende Saison spielten sich zum Ende der vergangenen Serie in der HSV-Führungsetage ab. Mit dem gescheiterten Coach Wolf den nächsten Aufstiegsanlauf zu nehmen war keine Option für Club-Chef Bernd Hoffmann, der vom "überflüssigsten Nicht-Aufstieg der Fußball-Geschichte" sprach. Wolf musste nach nur sieben Monaten gehen. Sportdirektor Ralf Becker bekam wenige Tage später seine Papiere, nach einem Jahr im Amt. Hoffmanns Wunschlösung Jonas Boldt als Manager und Dieter Hecking als neuer Coach nahmen auf den Schleudersitzen im Volkspark Platz.

Douglas-Abgang bitter, aber unvermeidbar

Trainerfuchs Hecking geht dabei als Königstransfer der Hamburger durch. Die Sehnsucht nach Ruhe und Kontinuität kanalisieren sich in der Person des 54-Jährigen. Hecking und Boldt ließen auch innerhalb der Mannschaft keinen Stein auf dem anderen. Von finanziell und sportlichen Altlasten wie Lewis Holtby oder auch Pierre-Michel Lasogga trennte sich der Club. Ex-Kapitän Gotoku Sakai, Innenverteidiger-Missverständnis David Bates oder auch der ehemalige Stammkeeper Julian Pollersbeck sollen folgen. Fiete Arp hätten die Hanseaten gerne behalten, doch das Sturmtalent sucht sein Glück schon jetzt bei den Bayern. Sportlich schwer wiegt der Verkauf von Linksverteidiger Douglas Santos. Zu der kolportierten zweistelligen Millionen-Ablösesumme konnte der HSV allerdings nicht Nein sagen.

Ausgeglichener Kader

Große, teure Namen sind auf der Zugangs-Liste nicht zu finden. In Torwart Daniel Heuer Fernandes, den Außenverteidigern Tim Leibold und Jan Gyamerah, den Mittelfeldakteuren Adrian Fein (Hecking: "Der Gewinner der Vorbereitung") sowie Jeremy Dudziak und Stürmer Lukas Hinterseer allerdings sechs Neue, die es wohl in die Startelf für den Saisonauftakt zu Hause gegen Darmstadt schaffen werden. Mit Verteidiger Ewerton sowie den Mittelfeldspielern Sonny Kittel und David Kinsombi (aktuell verletzt) stehen weitere Neuverpflichtungen mit Anspruch auf einen Stammplatz parat. Der "Boldt-Hecking-Kader" ist jetzt schon weitaus ausgeglichener besetzt als es in der Vergangenheit in Hamburg der Fall war.

Der Trainer: Hoffnungsträger Hecking

Videos 01:47 Entweder-oder-Spiel mit HSV-Trainer Hecking Wie tickt eigentlich HSV-Trainer Dieter Hecking? Fußball oder Yoga, Fischbrötchen oder Sterne-Restaurant, Erste oder Zweite Liga, wie hat sich der Coach beim Entweder-oder-Spiel wohl entschieden? Video (01:47 min)

Der HSV und seine Trainer, das ist seit Jahren eine ganz eigene Geschichte. Sie kommen und gehen, nicht selten in rasender Geschwindigkeit. Ob mit Hecking nun Konstanz einzieht auf der wichtigsten Position, ist noch nicht zu beurteilen und hängt natürlich maßgeblich von den Ergebnissen ab. Der 54-Jährige, der zuletzt Gladbach in die Europa League geführt hat und mit Wolfsburg 2015 Pokalsieger wurde, strahlt eine natürliche Autorität aus, die in Hamburg nicht schaden kann. Hecking hat zudem keine Hemmungen, mit unverhältnismäßigen Ansprüchen aufzuräumen. "Beim HSV lag die Erwartungshaltung zuletzt immer deutlich über dem, was realistisch war", warnte der Coach. "Die Zeiten von Kevin Keegan, Felix Magath oder Manfred Kaltz" seien ewig her. "Das waren Legenden, aus deren Erfolgen sich dieser falsche Anspruch herleitet."

Ausblick auf die Saison

Jede Menge Vorschusslorbeeren hat Hecking bislang bekommen. Er selbst weiß am besten, dass er beim HSV vom ersten Spieltag an Ergebnisse liefern muss. Wie schon in der Vorsaison haperte es in der Vorbereitung bei den Hamburgern im Abschluss. Hecking zog trotzdem ein positives Fazit. "Das Große und Ganze passt", sagte der Coach, der trotz seiner nüchternen Art einen Traum hegt: "Natürlich habe ich auch im Kopf, dass es ein toller sportlicher Erfolg wäre, wenn ich derjenige bin, der den HSV mit meinem Team wieder hochführt." Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht.

