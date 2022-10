Spitzenspiel in Paderborn: HSV will mindestens auf Platz zwei Stand: 28.10.2022 13:30 Uhr Vier Pflichtspiele in Folge ohne Sieg haben beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV Druck aufgebaut. Der selbsternannte Aufstiegsanwärter ist "nur" noch Dritter. Mit einem Sieg im Spitzenspiel beim SC Paderborn wäre zumindest der Sprung auf Rang zwei sicher.

"Wir haben beispielsweise in Hannover gezeigt, dass wir diese Spitzenspiele können, auch auswärts. Genau daran wollen wir anknüpfen", sagte Mittelfeldspieler Jonas Meffert vor der Partie am Sonntag beim Tabellenzweiten Paderborn (13.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Beim 2:1 in Hannover hatte der HSV seinen bislang letzten Sieg gefeiert - Ende September. In dieser Phase war auf die Abwehr und den Angriff der "Rothosen" verlass. Mittlerweile ist das nicht mehr so.

Weitere Informationen HSV hadert, doch Daten zeigen: Die Probleme sind nicht neu Chancenwucher vorne und viele Gegentore - der HSV steckt in der Krise. Die Daten zeigen, dass die Hamburger defensiv schon lange über ihre Verhältnisse spielen. mehr

31 Torschüsse gaben die Hamburger zuetzt gegen Magdeburg ab, das lediglich achtmal das HSV-Gehäuse anpeilte. Am Ende stand dennoch eine 2:3-Niederlage für den Favoriten.

Schonlau-Sperre "darf keine Ausrede sein"

"Für uns geht es ganz grundsätzlich darum, defensiv wieder besser zu stehen und zu verteidigen. Wir haben zuletzt einfach zu viele Tore gefangen", so Meffert. Ein Grund dafür ist sicherlich das Fehlen von Abwehrchef Sebastian Schonlau. Der Kapitän wird durch seine Rotsperre auch gegen Paderborn zuschauen muss. "Natürlich fehlt uns 'Bascho' da hinten drin, aber das darf keine Ausrede sein", sagte Meffert.

VIDEO: Mal wieder Herbstblues beim HSV (2 Min)

Torfabrik Paderborn surft eine Erfolgswelle

Auf der anderen Seite sieht sich der HSV mit den Ostwestfalen der besten Zweitliga-Offensive gegenüber. 32 Saisontreffer in 13 Spielen sind herausragend. Zusammen mit Heidenheim stellt die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok auch die beste Defensive (zwölf Gegentore) der Liga. Paderborn surft momentan eine Erfolgswelle, blieb zuletzt vier Spiele ungeschlagen und landeten mit dem Sieg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen (5:4 im Elfmeterschießen) einen echten Coup.

Aktuell wohl die schwerstmögliche Aufgabe für den HSV, um seinen Negativlauf zu beenden und einen Negativrekord für Trainer Tim Walter zu verhindern. Eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg hat dieser als Coach im Profibereich in Kiel, Stuttgart und Hamburg in insgesamt 113 Pflichtspielen noch nie erlebt.

Mögliche Aufstellungen:

Paderborn: Huth - Tob. Müller, Heuer, M. Hoffmeier - Schallenberg - Obermair, Srbeny, Muslija, Justvan - Platte, Leipertz

HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Vuskovic, David, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Dompé

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 30.10.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga