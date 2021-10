HSV vor Paderborn: Mit mehr Effizienz die Remis-Serie brechen Stand: 20.10.2021 18:04 Uhr Drei Spiele in Folge ohne Sieg, vier Punkte Rückstand auf die Aufstiegsränge und ein Rassismus-Eklat: Auf und abseits des Rasens läuft es beim Fußball-Zweitligisten HSV alles andere als rund.

Am Freitag beim Tabellenvierten SC Paderborn (18.30 Uhr, im NDR Livecenter und als Audio-Vollreportage) steht der Achte aus Hamburg unter Druck. Gelingt wieder kein Sieg, droht der Abstand zum oberen Tabellendrittel schon früh in der Saison sehr groß zu werden.

"Für uns oder für Hamburg ist ganz klar, dass ein Unentschieden schon eine gefühlte Niederlage ist." HSV-Trainer Tim Walter

"Es ist nicht so, dass wir uns darüber freuen, wenn wir Unentschieden spielen. Wir wollen immer gewinnen", sagte HSV-Trainer Tim Walter. Für mehr als die bislang drei Saisonsiege fehlte es den "Rothosen" zuletzt aber vor allem an der "Effizienz", wie der Coach bemängelte.

HSV-Trainer Walter lobt und kritisiert

Das war einmal mehr am vergangenen Samstagabend zu beobachten, als der Traditionsclub von der Elbe gegen Fortuna Düsseldorf trotz früher Führung, langer Überzahl und klarer Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinauskam.

Trotzdem will Walter nicht den Stab über seinem Team brechen. "Ich finde es gut, dass meine Mannschaft so viel investiert", lobte der 45-Jährige, forderte aber mehr Zielstrebigkeit und Genauigkeit im Abschluss ein. "Die Statistik, dass wir die meisten Torchancen in der Liga haben, ist ja schon mal nicht so schlecht."

Besonderes Augenmerk auf Stürmer Michel

Der kommende Gegner Paderborn zeichne sich durch eine extreme Kompaktheit und ein sehr gutes Umschaltspiel aus, so Walter. "Und vorne haben sie einen guten Stürmer, der aber vom Rest des Teams bedient werden muss." Gemeint ist Sven Michel, der bereits acht Treffer in elf Spielen erzielt hat. Zwei mehr als Hamburgs Bester Robert Glatzel, dem aber oft die Unterstützung in vorderster Front fehlt.

Walter: "Für uns geht es darum, Spiele zu gewinnen"

Nicht zur Verfügung stehen werden Walter weiterhin die schon länger verletzt fehlenden Stephan Ambrosius, Josha Vagnoman und Maximilian Rohr in der Defensive sowie Ersatztorhüter Tom Mickel.

Dass die Hamburger wieder abends unter Flutlicht antreten müssen, spielt für den HSV-Trainer übrigens keine Rolle: "Ob wir abends, mittags oder morgens spielen, ist uns gerade egal. Für uns geht es darum, Spiele zu gewinnen. Da können wir noch nachlegen."

