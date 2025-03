"King" Königsdörffer schießt Spitzenreiter HSV zum Sieg in Magdeburg Stand: 14.03.2025 20:23 Uhr Nächstes Topspiel, nächste Topleistung und der nächste Sieg: Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV hat am Freitagabend beim 1. FC Magdeburg einen verdienten 3:0 (2:0)-Erfolg gefeiert, vor allem dank Ransford-Yeboah Königsdörffer.

von Matthias Heidrich

Das 4:1 am vergangenen Spieltag zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf war schon beeindruckend, der Sieg beim Tabellenvierten Magdbeurg stand dem in nichts nach. Läuferisch stark, gut organisiert und zielstrebig im Abschluss präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin.

Königsdörffer zeigte dabei, dass er mehr sein kann, als ein Ersatz für den gesperrten Davie Selke. Zwei Treffer erzielte der 23-Jährige selbst (9., 53.), das Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:0 (15.) erzwang der Deutsch-Ghanaer.

Glatzel-Comeback nach fünf Monaten

Und Robert Glatzel? Polzin konnte sich den Luxus gönnen, seinen dritten Topstürmer erst spät ins Spiel zu bringen. Er wurde in der 88. Minute für Adam Karabec eingewechselt und feierte knapp fünf Monate nach seinem Sehnenabriss im Übergang von Hüfte zu Oberschenkel ein entspanntes Comeback.

Balleroberer Reis wieder bärenstark

Dafür hatte zuvor "Glatzel-Selke-Ersatz" Königsdörffer gesorgt. Er brachte die Hamburger mit einem strammen Schuss unter die Latte in Führung. Zuvor hatte natürlich Kapitän Ludovit Reis den Ball im Mittelfeld erobert, der wie schon gegen Düsseldorf eine bärenstarke Leistung zeigte.

Beim 2:0 schüttelte Königsdörffer zunächst Magdeburgs Samuel Loric locker ab. Die stramme Hereingabe des 23-Jährigen grätschte Marcus Mathisen dann ins eigene Tor - 2:0 für den HSV nach 15 Minuten, eine beeindruckende Anfangsphase der Hanseaten.

William Mikelbrencis (29.) und erneut Königsdörffer (43.) hätten bereits vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung sorgen können, doch Dominik Reimann im Magdeburger Tor parierte jeweils stark.

In der zweiten Hälfte spielte der HSV den Sieg im Stile einer Spitzenmannschaft nach Hause. Königsdörffer besorgte mit seinem elften Saisontor (53.) den Endstand, als er bei einem Solo mehrere Magdeburger stehen ließ. In der 68. Minute jagte "King" Königsdörffer noch einen Schuss an den Pfosten. Alles klappte dann doch nicht.

26.Spieltag, 14.03.2025 18:30 Uhr Magdeburg 0 Hamburger SV 3 Tore: 0: 1 Königsdörffer (9.) 0: 2 Mathisen (15., Eigentor) 0: 3 Königsdörffer (53.)

Magdeburg: Reimann - Hugonet (83. F. Michel), Mathisen (46. P. Pfeiffer), To. Müller - Loric (46. Hercher), Gnaka, El-Zein, Nollenberger - Burcu (46. Amaechi), Kaars, Atik (70. Ahl-Holmström)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Muheim, Hadzikadunic, Elfadli, Mikelbrencis (46. Hefti) - Karabec (88. Glatzel), Meffert (55. Richter), L. Reis - Sahiti (73. Mebude), Königsdörffer (73. Pherai), Dompé

Zuschauer: 27270 (ausverkauft)



