Nach Attacke auf Fan: DFB ermittelt gegen Leistner

Der Kontrollausschuss des Deutsche Fußball-Bundes (DFB) hat ein Ermittlungsverfahren gegen HSV-Profi Toni Leistner nach dessen Attacke auf einen Dynamo-Dresden-Fan eingeleitet. Dies bestätigte der DFB am Dienstag. Der Spieler werde zu einer Stellungnahme aufgefordert, hieß es weiter. Der HSV hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Fan zu Boden gedrückt

Nach der 1:4-Pokalniederlage des Hamburger SV bei Dynamo war Leistner auf die Tribüne gesprungen, wo ihn ein Dresden-Anhänger offensichtlich lautstark und mit Gesten beleidigt hatte. Er griff sich den Fan, drückte ihn zu Boden, ehe umstehende Zuschauer und schließlich auch Ordner Leistner zurückdrängten, der daraufhin wieder ins Stadioninnere sprang.

Leistner: "Mir sind die Sicherungen durchgebrannt"

"Ich bin nach dem Spiel von der Tribüne meiner Heimatstadt aus massiv beleidigt worden. Es ging extrem und massiv unter die Gürtellinie gegen meine Familie, meine Frau und meine Tochter. In dem Moment sind mir die Sicherungen durchgebrannt", schrieb Leistner in einer Stellungnahme auf Instagram und entschuldigte sich gleichzeitig: "So etwas darf mir dennoch niemals passieren. Ich bin Familienvater, der als Vorbild dienen möchte. Ich entschuldige mich in aller Form für mein Verhalten."

