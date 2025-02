HSV heiß auf Topspiel gegen FCK - Glatzel wieder da, aber nicht dabei Stand: 19.02.2025 16:45 Uhr Zweiter gegen Dritter, Flutlicht, ausverkauftes Volksparkstadion und Tradition ohne Ende: Der HSV empfängt am Freitag den 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Topspiel. Torjäger Robert Glatzel gibt dem Team zumindest im Training wieder "Energie" und Clubchef Stefan Kuntz hat die Bude voll.

von Matthias Heidrich

Sechs Jahre als Profi mit Meistertitel und Pokalsieg, acht Jahre als Vorstandsvorsitzender: Für Stefan Kuntz ist der 1. FC Kaiserslautern "kein Club wie jeder andere. Das ist ein Stück Heimat", sagte der HSV-Boss im NDR Interview vor dem Duell der Traditionsclubs am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) voller Vorfreude.

"Die Gästebetten bei mir in der Wohnung sind voll." HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz

Sein Wunsch für den Freitagabend gegen 20.30 Uhr ist trotzdem klar: "Dass mich meine Frau in den Arm nimmt und zu einem Sieg gratuliert."

Die alte FCK-Liebe rostet zwar nicht, ruht bei Kuntz aber zumindest für 90 Minuten. Sportliche Ratschläge an HSV-Trainer Merlin Polzin will der Europameister von 1996 nicht verteilen. Nur soviel: "Wenn wir eine Tür aufmachen, wird Kaiserslautern da durchlaufen. Wenn wir sie geschlossen halten, werden wir das Spiel gewinnen."

Polzin: "Kaiserslautern das formstärkste Team der 2. Liga"

Polzin ist so oder so gewarnt. "Das Mannschaftsgefüge beim 1. FCK ist sehr stabil. Sie sind das formstärkste Team in der 2. Bundesliga." Seine Mannschaft zeigte zuletzt in Regensburg hingegen eine durchwachsene Leistung, durfte sich bei Elfmeterschütze Davie Selke bedanken, dass es am Ende noch zu einem Punkt reichte.

"Wollen mit dem Push unserer Fans gewinnen"

Im heimischen Volksparkstadion soll es anders laufen. "Wir wollen unser Spiel durchdrücken und mit dem Push unserer Fans gewinnen, das ist doch klar", sagte Polzin, der ein "großes Spiel zweier Anwärter auf ein ganz großes Ziel in dieser Saison" erwartet.

Das Wort Aufstieg nahm er nicht in den Mund. Aber der ist natürlich das Ziel des HSV. Robert Glatzel würde dabei ohne Zweifel helfen. Hamburgs zweiter Top-Torjäger neben Selke ist nach seinem Sehnenabriss im Hüftbereich im vergangenen Oktober wieder ins Teamtraining des HSV zurückgekehrt. Für Kaiserslautern reicht es noch nicht bei dem 31-Jährigen, aber "er gibt uns viel Energie", sagte Polzin.

Die wird der HSV am Freitagabend im Duell Zweiter gegen Dritter, bei Flutlicht, im ausverkauften Volksparkstadion und mit Tradition ohne Ende im Spiel gut gebrauchen können.

