HSV: Jubel ja, Euphorie nein

Wer erwartet hat, dass sich beim Hamburger SV nach dem 4:0-Erfolg beim Aufstiegs-Mitfavoriten 1. FC Nürnberg Euphorie ausbreitet, wurde schnell eines Besseren belehrt. Natürlich herrschte Freude darüber, dass der verpatzte Saisonauftakt gegen Darmstadt (1:1) auf beeindruckende Weise geradegerückt werden konnte, doch in den Jubel mischten sich auch viele besonnene Worte. Trainer Dieter Hecking lobte zwar den "absolut gelungenen Vortrag" seiner Mannschaft, warnte aber den auf emotionale Extreme spezialisierten HSV: "Genauso schnell, wie das Glas halbleer ist, ist es wieder halbvoll in Hamburg. Deswegen bin ich im Moment noch vorsichtig."

Hunt: "Zu früh für irgendwelche Rückschlüsse"

Dem HSV-Coach missfiel zum Beispiel eine kurze Phase nach der Pause, in der die Nürnberger aufkamen: "Wenn da einer durchrutscht, wer weiß, was dann noch passieren kann", sagte Hecking, "weil wir natürlich auch noch nicht so stabil sind." Kapitän Aaron Hunt nannte den Hamburger Auftritt zwar "sehr souverän", mahnte aber zugleich: "Wir haben erst den zweiten Spieltag. Ich will das nicht zu hoch hängen. Es ist zu früh, um irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Wir Spieler halten den Ball flach - alle anderen drumherum können natürlich träumen und feiern." So sah das auch sein Teamkollege Tim Leibold: "Ich glaube, wir können den Sieg in der Höhe richtig einordnen. Wir müssen auf dem Boden bleiben."

Personalpuzzle geglückt

Die von Hecking gewünschte Stabilität entsteht auch durch Vertrauen. So setzte der HSV-Coach in Nürnberg immerhin auf neun Spieler, die eine Woche zuvor gegen Darmstadt begonnen hatten. Weil neben Gideon Jung (für Kyriakos Papadopoulos) auch Sonny Kittel (für Khaled Narey) in die Startformation rutschte, hatte Hecking zudem gleich sieben Sommer-Neuzugänge aufgeboten.

Das Wagnis ging auf. Jeremy Dudziak und Kittel feierten ihre Premierentreffer für den HSV, am Eigentor des Nürnbergers Tim Handwerker waren Adrian Fein und Jan Gyamerah entscheidend beteiligt. Der Ex-Nürnberger Leibold trotzte an alter Wirkungsstätte den Pfiffen der "Club"-Fans und bereitete zwei HSV-Tore vor. Schließlich bewies Hecking auch noch ein glückliches Händchen mit der Einwechslung von Narey, der einen Konter erfolgreich abschloss.

Dennoch trat Hecking auf die Euphoriebremse: "Jetzt müssen wir Konstanz reinbekommen, das darf kein einmaliges Ausrufezeichen bleiben. Es muss nicht immer 4:0 sein, aber es geht darum, die nötige Disziplin reinzubringen." Die nächsten Aufgaben warten schon: Kommenden Sonntag gastiert der HSV im DFB-Pokal beim Drittligisten Chemnitzer FC, eine Woche später empfangen die Hanseaten im Volksparkstadion den VfL Bochum.

