Bremer Polizei prüft Fall Bakery Jatta

Der Fall Bakery Jatta ist womöglich noch nicht abgeschlossen. Wie Bremens Oberstaatsanwalt Frank Passade NDR.de am Donnerstagabend bestätigte, prüft die Bremer Polizei den Sachverhalt aufs Neue. "Seit Anfang September liegen neue Unterlagen vor. Es wird geprüft, was aus diesen Unterlagen hervorgeht", sagte Passade dem NDR. Zuvor hatten die "Bild" und "Sport Bild" über neue Zweifel an der Identität des gambischen Fußballprofis vom Zweitligisten Hamburger SV berichtet.

So soll Jatta, der 2015 als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland kam, nach seiner Einreise bei den Bremer Behörden eine E-Mail-Adresse angegeben haben, die den Namen Bakary Daffeh beinhaltete. Also den Namen, den Jatta angeblich vor seiner Flucht in Gambia getragen haben soll. Die Bremer Behörden sind deswegen in dem Fall aktiv, weil Jatta dort 2015 registriert worden war.

Bezirksamt Hamburg stellte Ermittlungen ein

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hatte die Akte Jatta am 2. September geschlossen. Der HSV-Stürmer hatte seine Identität durch eine beglaubigte Kopie aus dem Geburtsregister von Gambia nachgewiesen. Das Dokument, das die E-Mail-Adresse beinhalten soll, liegt nach "Bild"-Informationen dem Hamburger Bezirksamt nicht vor.

