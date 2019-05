Stand: 04.05.2019 14:52 Uhr

Frust und Pfiffe: HSV-Desaster gegen Ingolstadt von Sebastian Ragoß, NDR.de

Die Fans pfiffen lautstark und verhöhnten die eigenen Profis, die Spieler blickten enttäuscht und mit leerem Blick durch das Volksparkstadion: Der HSV hat am Sonnabend in der Zweiten Liga erneut verloren, mit 0:3 (0:1) gegen den Abstiegskandidaten FC Ingolstadt - die siebte Liga-Partie in Folge ohne Sieg. Es war ein Desaster. Wie soll die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf in den verbleibenden zwei Spielen die Kurve kriegen und doch noch den Aufstieg schaffen? Argumente pro HSV zu finden, fällt schwer. Sollten die Hanseaten am kommenden Spieltag in Paderborn verlieren, ist der direkte Wiederaufstieg nicht mehr zu schaffen.

Hamburger hypernervös und mit unerklärlichen Fehlern

32.Spieltag, 04.05.2019 13:00 Uhr Hamburger SV 0 FC Ingolstadt 3 Tore: 0: 1 Lezcano (8.) 0: 2 Pledl (68.) 0: 3 Gaus (72.)

Hamburger SV: Pollersbeck - G. Sakai (64. Vagnoman), Lacroix, van Drongelen, Douglas Santos - Mangala (78. Janjicic) - Narey, B. Özcan, Hwang (63. Lasogga), Jatta - Wintzheimer

FC Ingolstadt: Tschauner - Neumann, Paulsen, Mavraj, Otavio Rosa da Silva - Cohen - Pledl, Gaus - Kerschbaumer (62. Krauße) - Kutschke (83. Kotzke), Lezcano (89. C. Sahin)

Zuschauer: 50768



Auch gegen Ingolstadt bestätigte sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen. Die Hamburger waren hypernervös und leisteten sich unerklärliche Fehler. Einer davon führte schon in Minute acht zum frühen Rückstand: Leo Lacroix schlug an der Mittellinie am Ball vorbei, Dario Lezcano schnappte sich die Kugel und schoss sie aus 20 Metern unhaltbar ins Tor. Hätte HSV-Keeper Julian Pollersbeck drei Minuten später nicht großartig per Fuß gegen Thomas Pledl pariert, die Partie wäre wohl schon entschieden gewesen.

Denn die Gastgeber quälten ihre Fans mit Fehlpässen und langsamem Ballgeschiebe. Schon nach 20 Minuten waren laute Pfiffe zu hören. Ein Kopfball von Bakery Jatta (17.), ein Freistoß von Berkay Özcan (27.) sowie ein, zwei geblockte Schüsse waren der überschaubare Offensivertrag des HSV vor der Pause, der Glück hatte, dass Ingolstadt die eigentlich vorhandenen Räume nicht mehr konsequent für Konter nutzte.

Pledl sorgt nach einem 75-Meter-Sprint für die Entscheidung



Ein wenig mehr Tempo bekamen die Hamburger nach Wiederanpfiff in ihr Spiel. Doch es fehlten Ideen, individuelle Klasse und auch der unbedingte Wille, die FCI-Defensive zu knacken. Ein Distanzschuss von Orel Mangala (47.) ging knapp über das Tor. Ein Zeichen für eine Aufholjagd war dies aber auch nicht. Und dann folgte in der 68. Minute der K.o.: Der eingewechselte Josha Vagnoman verlor im Anschluss an eine Ecke den Ball, den Pledl mitnahm und 75 (!) Meter Raum ohne Verteidiger vor sich hatte. Der Mittelfeldspieler ließ sich nicht mehr einholen und markierte überlegt das 2:0. Die ersten Zuschauer verließen die Arena und nachdem Marcel Gaus sogar das 3:0 markiert hatte (72.), blieben nur noch die hartgesottenen HSV-Fans. Sie ertrugen den Auftritt ihres Teams mit Galgenhumor und feuerten in der Schlussphase die Ingolstädter an, die beinahe noch durch Lezcano das vierte Tor erzielt hätten (85.).

