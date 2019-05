Stand: 03.05.2019 08:46 Uhr

HSV vor Ingolstadt: Trendwende durch Teambuilding?

Mit Geheimtraining und einem internen Darts-Turnier haben sich die Fußballer des Hamburger SV im Trainingslager in Rotenburg auf das Saisonfinale in der Zweiten Liga eingestimmt. "Die Spieler sollen etwas zusammen machen, wir Trainer müssen ja nicht immer dabei sein", erklärte Trainer Hannes Wolf die Teambuilding-Maßnahme mit den Pfeilen. In der Abgeschiedenheit der niedersächsischen Provinz lässt er nichts unversucht, um seine nach sechs Spielen ohne Sieg auf Nichtaufstiegsplatz vier zurückgefallenen Kicker vor dem wichtigen Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den FC Ingolstadt wieder auf Kurs zu bekommen.

Wolf: "Brauchen Gefühl von Stärke und Selbstvertrauen"

Ob seine Akteure verstanden hätten, dass es beim HSV auch um Existenzen gehe, wenn der von Vorstandschef Bernd Hoffmann wiederholt als alternativlos bezeichnete Aufstieg am Ende nicht gelinge, wurde Wolf gefragt. "Das haben mit Sicherheit alle verstanden. Aber es hilft nicht, wenn die Spieler während des Spiels an die Vereins-Mitarbeiter denken. Das darf nicht das Thema sein, wir brauchen ein Gefühl von Stärke und Selbstvertrauen", sagte der HSV-Coach.

Papadopoulos wieder "eine Alternative"

Personell können die Hanseaten gegen Ingolstadt wohl aus dem Vollen schöpfen. Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos hat seinen grippalen Infekt auskuriert. Einen Startelf-Einsatz des 28 Jahre alten Griechen schloss Wolf jedoch aus. "Er ist natürlich eine Alternative, aber für später im Spiel." Größere Hoffnungen setzt Wolf in die zuletzt angeschlagenen Aaron Hunt (Rückenverletzung) und Orel Mangala (Zehenprellung), die am Donnerstag nur individuell arbeiteten. "Ich würde mich natürlich über beide freuen, aber Genaues sagen kann ich noch nicht", erklärte der Coach. "Wir werden alles versuchen, was seriös ist, ohne dabei aber die Gesundheit der Spieler nachhaltig zu gefährden." Wolf ist aber wohl bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. In der alles entscheidenden Saisonphase werde man "alle Möglichkeiten ausschöpfen".

Auch Arp darf auf einen Einsatz hoffen

Dazu zählt offenbar auch Fiete Arp. Der 19 Jahre alte Stürmer ist nach einigen Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft im Trainingslager der Profis dabei. "Fiete ist ein guter Junge und ein großes Talent. Wir wollten ihn dabei haben, um zu sehen, wie er nach der Spielpraxis drauf ist", erklärte Wolf. Der HSV-Trainer hat in der Offensive, die zuletzt wenig Durchschlagskraft bewies, also die freie Wahl: Toptorjäger Pierre-Michel Lasogga ist wieder "konstant im Training", ebenso wie Manuel Wintzheimer und Hee-chan Hwang. Wolf: "Es wäre gut, wenn es jetzt abgeht."

