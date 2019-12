Stand: 22.12.2019 16:46 Uhr - Hamburg Journal

HSV-Clubchef Hoffmann glaubt fest an den Aufstieg

Die Ergebnisse des Aufstiegsfavoriten HSV haben zuletzt zu wünschen übrig gelassen. Clubchef Bernd Hoffmann ist trotzdem zuversichlich, dass die Hanseaten am Ende der Zweitligasaison die Rückkehr in die Bundesliga feiern können. "Es wissen alle, dass wir in der Rückrunde noch eine Schippe drauflegen müssen. Wir werden auch wieder Rückschlage haben. Ich bin aber optimistisch, dass wir das große Ziel am 17. Mai erreichen", sagte der Vorstandsvorsitzende des Tabellenzweiten im Interview mit dem Hamburg Journal und NDR 90,3.

Hoffmann: "Druck ist beim HSV natürlich da" Hamburg Journal - 22.12.2019 19:30 Uhr HSV-Clubchef Bernd Hoffmann glaubt fest an den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Der sei nicht nur Ziel, sondern auf Dauer auch Geschäftsgrundlage für den Verein.







Bundesliga auf Dauer HSV-Geschäftsgrundlage

Laut Hoffmann ist der Aufstieg kein Muss: "Wir könnten auch ein weiteres Jahr Zweite Liga überstehen." Gleichwohl sei die Erste Liga auf Dauer für den Hamburger SV kein Ziel, sondern die Geschäftsgrundlage. "Der Druck ist beim HSV natürlich da, und dem wird sich auch im ersten Halbjahr des kommenden Jahres niemand entziehen können."

"Es geht darum, die Lücke sportlich zu schließen, um dann auch wieder wirtschaftlich aufholen zu können. Das ist eine ganz große Aufgabe, die wir alle gemeinsam vor uns haben." Bernd Hoffmann

Großes Vertrauen in Hecking und Boldt

"Wir wissen, dass das eine Herkules-Aufgabe ist", so Hoffmann, dessen Lieblingsschlagzeile am Ende der Serie schlicht "Geschafft!" lauten würde. Der 56-Jährige vertraut dabei auf Trainer Dieter Hecking und Sportchef Jonas Boldt: "Ich bin sicher, dass wir den gesamten Sport in besten Händen haben."

Verstärkungen? "Lassen Sie sich überraschen"

Zu möglichen Verstärkungen für die Restrunde äußerte sich Hoffmann zurückhaltend. "Es besteht Konsens darüber, dass wir etwas machen könnten, wenn wir glauben, dass es der richtige Weg ist", sagte der 56-Jährige. "Lassen Sie sich mal überraschen." Das neue Jahr beginnt für den HSV mit dem Heimspiel am 30. Januar gegen den 1. FC Nürnberg.

