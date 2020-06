Stand: 19.06.2020 15:47 Uhr

Aufstiegsfinale: HSV muss in Heidenheim punkten

Direktaufstieg, Relegation oder wieder der undankbare vierte Platz wie im vergangenen Jahr? Für den HSV ist zwei Spieltage vor Saisonende in der zweiten Fußball-Bundesliga noch alles möglich. Trainer Dieter Hecking sieht es positiv. "Das ist das, was man am Ende haben will: Spannung pur, dass es um alles geht", sagte er vor dem ersten von zwei Aufstiegsendspielen am Sonntag beim direkten Verfolger 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Viele verschenkte Punkte

Gut möglich, dass der HSV-Coach dabei etwas geflunkert hat. Schließlich hätte sein Team mit etwas mehr Konsequenz nach dem Re-Start das halbe Bundesliga-Ticket schon in der Tasche haben können. Gegen Fürth, Stuttgart und Kiel schenkten die Hamburger in der Nachspielzeit Punkte her. Trotzdem grüßten die Hamburger zuletzt vom zweiten Tabellenplatz, ehe das 1:1 gegen Osnabrück die gute Ausgangsposition wieder zunichtemachte.

"Osnabrück-Enttäuschung haben wir abgearbeitet"

"Die Osnabrück-Enttäuschung haben wir abgearbeitet. Jetzt wollen wir unsere nächste Hürde überspringen", sagte Hecking, der in Heidenheim auf alle Profis zurückgreifen kann. Gewinnt der HSV in Heidenheim, ist ihm zumindest die Relegationsteilnahme nicht mehr zu nehmen. Bei einer Niederlage würden die Hanseaten auf Rang vier abrutschen und hätten es am letzten Spieltag zu Hause gegen den SV Sandhausen (28.6.) nicht mehr in der eigenen Hand.

"Man darf auch Angst haben"

Der selbstgemachte Druck ist beim Rautenclub wieder einmal groß dieser Tage. "Jeder ist angespannt", gab Hecking zu und versuchte gleichzeitig, seinem Team ("Diese Jungs wollen") den Druck zu nehmen: "Man darf auch Angst haben, das ist nichts Schlimmes. Angst kann auch positive Eigenschaften haben."

Viel Hecking-Lob für Heidenheim

Vom nächsten Gegner hält Hecking viel. "Ich habe schon im Winter gesagt, dass man Heidenheim auf dem Zettel haben muss. Power, Dynamik, Zweikampfstärke, Robustheit - das sind die Fragmente, weshalb sie seit Jahren zur Spitzengruppe zählen."

Vor allem ein Verdienst von Heidenheims Trainer Frank Schmidt, der das Duell gelassen angeht: "Wenn man vor der Saison gesagt hätte, wir können am 33. Spieltag den HSV überholen, das hätten wir nicht wirklich geglaubt", so Schmidt. "Dass es nun zu so einem Showdown kommt, ist schon irgendwie verrückt."

