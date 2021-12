Trotz Anklage: HSV-Trainer Walter gibt Jatta Einsatzgarantie gegen Hansa Stand: 10.12.2021 16:14 Uhr HSV-Trainer Tim Walter hat Bakery Jatta für das Zweitliga-Nordduell am Sonntag gegen Hansa Rostock eine Einsatzgarantie gegeben. Die Partie im Volksparkstadion ist ausverkauft und wird Corona-bedingt vor 15.000 Fußball-Fans stattfinden.

Walter äußerte sich am Freitag trotz der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur strittigen Personalie eindeutig: "Baka ist gesund, er ist nicht verletzt, er wird spielen." Dem Offensivspieler aus Gambia werden vier Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie eine mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen. Erneut betonte der Coach, "dass Baka einer von uns ist. Deswegen beeinflusst uns das gar nicht in unserer täglichen Arbeit".

Etwaigen Einsprüchen von Ligakonkurrenten gegen die Wertung von Spielen, bei denen Jatta für den HSV zum Einsatz gekommen ist, sieht Walter gelassen entgegen: "Fußballspiele werden auf dem Rasen entschieden, man sollte sie nicht woanders austragen. Er hat eine offizielle Spielberechtigung."

David und Leibold fehlen dem HSV

Für Jonas David kommt die Partie hingegen noch zu früh. Der Innenverteidiger steht laut Walter am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Und auch bei dem verletzten Tim Leibold müssen man sich noch gedulden: "Er denkt, er braucht noch eine Woche - ich glaube, er braucht noch eine Woche länger", sagte Walter mit einem Grinsen im Gesicht.

Thema Jatta beschäftigt auch Hansa

Nicht nur in Hamburg war der "Fall Jatta" in den vergangenen Tagen Gesprächsthema. Doch Jens Härtel, Trainer von Hansa Rostock, will den Fokus auf den Rasen legen: "Das ist jetzt eine Geschichte, die seit 2019 köchelt und jetzt noch einmal heiß geworden ist", so der 52-Jährige. "Für uns wäre es sicher kein Schaden, wenn er nicht spielen würde", sagte Härtel mit Blick auf die gute Form des HSV-Offensivspielers. Mit einem Einsatz des Gambiers hatte der Hansa-Coach aber ohnehin gerechnet.

Dennoch wollen die Mecklenburger auswärts etwas mitnehmen - auch wenn dies keine einfache Aufgabe wird. "Es wird uns ein schwieriges Spiel erwarten", meinte Härtel. "Aber die Saison hat gezeigt, dass auch in Hamburg was drin ist." Deswegen würden sie dort nicht hinfahren, um Punkte abzugeben, "sondern wir wollen den 20. Punkt holen, vielleicht auch zwei mehr".

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert, Reis, Kittel - Alidou, Glatzel, Jatta

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Malone, Roßbach, Rizzuto - Fröde - Duljevic, Behrens, Rhein, Schumacher - Verhoek

