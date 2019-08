Stand: 30.08.2019 14:20 Uhr

HSV - Hannover 96: Nordduell mit "Bundesliga-Feeling"

Hamburger SV gegen Hannover 96 - das klingt nicht nur in Fan-Ohren nach Bundesliga-Fußball. Am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) findet das traditionsreiche Nordduell erstmals in der Zweiten Liga statt. Die Trainer Dieter Hecking und Mirko Slomka, die kurioserweise beide auch schon auf der anderen Seite tätig waren, eint der Wunsch, dass bis auf das Rückspiel keine weiteren Partien in der Statistik auftauchen sollen - der Aufstieg ist das Ziel. "Hannover wird als Bundesliga-Absteiger in eine Favoritenrolle um den Aufstieg gebracht. So wie diese Mannschaft aufgestellt ist, wird sie uns viel abverlangen", betonte Hecking. Slomka sagte angesichts der Partie im gut gefüllten Stadion: "Das ist Bundesliga-Feeling."

Slomka: "Der HSV ist der Favorit"

Doch der Start in die Saison ist für die beiden Fußball-Größen ganz unterschiedlich verlaufen. Auf der einen Seite Heckings Team: Nach drei Siegen und einem Unentschieden grüßen die Hamburger von der Tabellenspitze. "Im Moment sieht alles gut aus. Mir kommt es darauf an, dass wir das aktuelle Niveau lange halten und es in Nuancen weiter verbessern", treibt der 54-Jährige seine Mannen an.

Auf der anderen Seite stehen Slomka und die "Roten" gerade mal mit halb so vielen Punkten da. "Wir müssen in unserem Spiel nach vorne konsequenter werden", hat der Fußballlehrer erkannt, der 96 in den Jahren 2011 und 2012 in die Europa League führte. "Wir müssen Tore machen in Situationen, in denen keiner daran glaubt." Nicht von ungefähr ist die Ausgangslage für Slomka klar. "Wir gehen davon aus, dass der HSV der Favorit ist. Aber wir wollen immer gewinnen", bediente sich der 51-Jährige einer oftgenannten Formulierung.

Hamburg mit Hunt, 96 ohne Maina

Verkraften müssen die Hannoveraner das Fehlen von Linton Maina. Der Offensivmann habe "eine Ansatzreizung am Adduktor", erklärte Slomka. Maina müsse deshalb auch für die U21-Nationalmannschaft passen. "Das tut mir unheimlich leid für ihn." Außerdem muss 96 auf Sebastian Jung, Niklas Tarnat und Timo Hübers 96 verzichten.

Hecking stehen derweil außer den Langzeitverletzten Timo Letschert, Christoph Moritz und Ewerton alle Spieler zur Verfügung. Auch der zuletzt angeschlagene Kapitän Aaron Hunt ist wieder einsatzbereit. "Wenn wir als Tabellenführer in die erste Länderspielpause gehen, dann ist das nicht so schlecht", meinte der Coach. Dafür könnte theoretisch ob der guten Tordifferenz auch schon ein Remis reichen.

