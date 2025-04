Aufstiegsträume gegen Abstiegsangst: HSV empfängt Eintracht Braunschweig

Aufstiegsträume gegen Abstiegsangst: HSV empfängt Braunschweig Stand: 10.04.2025 13:55 Uhr Die Aufstiegseuphorie in Hamburg wächst. Zweitliga-Tabellenführer HSV scheint endlich den richtigen Weg für die Bundesliga-Rückkehr gefunden zu haben. Gegen Eintracht Braunschweig soll am Freitag im Volksparkstadion der nächste Dreier her. Für die "Löwen" zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenverbleib.

Sechs Zähler Vorsprung auf Platz drei und die weitaus bessere Tordifferenz: Spitzenreiter HSV ist nach sieben Jahren Zweitklassigkeit nah dran an der Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs. Nicht zuletzt der Ausverkauf des Volksparkstadions binnen einer Stunde für das letzte Saisonheimspiel gegen Ulm verdeutlicht die Euphorie, die rund um den Traditionsclub herrscht.

Polzin: "Fokussieren uns nur auf Eintracht Braunschweig"

Während der Anhang in Hochstimmung ist, tritt Trainer Merlin Polzin sechs Spieltage vor Schluss lieber ein wenig auf die Bremse. "Wir werden nichts überhöhen, werden aber auch nicht weniger machen, weil wir meinen, wir haben jetzt schon irgendwas erreicht", sagte der 34-Jährige vor dem Nordduell. "Wir fokussieren uns nur auf Eintracht Braunschweig. Wir denken nicht an die nächste Woche, nicht an den Gegner, der danach kommt."

HSV-Hinspielpleite noch unter Baumgart

Gegen die Braunschweiger haben die Hamburger noch etwas gutzumachen. Im November gab es in der Hinrunde ein 1:3 beim Abstiegskandidaten. Damals war noch Steffen Baumgart Cheftrainer. Zwölf Tage später und nach einem folgenden 2:2 gegen Schalke trennte sich der Verein von ihm und der bisherige Co-Trainer Polzin übernahm.

Der gebürtige Hamburger schafft möglicherweise das, woran wesentlich namhaftere Vorgänger beim HSV gescheitert sind. "Es bringt uns nichts, wenn wir Zustände, die wir uns wünschen, dann im Kopf schon versucht haben zu erreichen", sagte Polzin. "Wir sind sehr froh, dass wir uns gerade in dieser Ausgangssituation befinden. Aber wir wissen auch, was wir dafür getan haben." Es werde nicht der Fehler gemacht, von den Dingen abzurücken, "die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt gerade stehen, sondern wir werden genauso weiterarbeiten".

Meffert vor Rückkehr ins HSV-Team - Reis gesperrt

Helfen kann Polzin auch, dass er im Schlussspurt um den Aufstieg personell aus dem Vollen schöpfen kann. Gegen Braunschweig könnte auch Jonas Meffert ins defensive Mittelfeld zurückkehren. Er hatte beim 3:0 gegen den 1. FC Nürnberg nach einer Operation wegen eines Nasenbeinbruchs gefehlt. "Wenn Meffo fit ist und spielen kann, dann ist er ein zentraler Baustein in unserer Art und Weise, Fußball zu spielen", sagte der 34-Jährige. Er sei "ein absoluter Anführer in unserer Mannschaft".

Im Vergleich zum Nürnberg-Spiel sind auch Torjäger Davie Selke (Rückenprobleme) und Verteidiger Dennis Hadzikadunic (ausgekugelte Schulter) wieder dabei. Definitiv fehlen wird der gesperrte Ludovit Reis.

Eintracht-Trainer Scherning: "Ich glaube daran"

Für Eintracht-Trainer Daniel Scherning macht das keinen Unterschied. Er führt den HSV-Angriff gegen Nürnberg als Beispiel an: "Wenn ein Davie Selke ausfällt, dann spielt ein Ransford-Yeboah Königsdörffer und ein Robert Glatzel wird eingewechselt. Das kann so kein anderer Zweitligist", sagte er, rechnet sich aber trotzdem etwas aus. "Im Fußball ist nichts unmöglich, das haben wir auch in der Hinserie gezeigt. Es muss natürlich alles passen, dass das ein zweites Mal passiert. Aber ich glaube daran und dieser Glaube ist extrem wichtig in dieser Phase."

Obwohl sich die Niedersachsen auf Abstiegs-Relegationsplatz 16 in höchster Not befinden, kommen sie mit dem Selbstvertrauen eines 3:2-Erfolgs gegen den SC Paderborn nach Hamburg. "Wir sind fett dabei und haben alles in der eigenen Hand. Der Weg ist noch weit. Wir haben einen Schritt getan, um unser großes Ziel zu erreichen, mehr aber auch nicht", hatte Scherning nach dem Heimsieg gesagt. Den nächsten beim HSV zu machen, dürfte noch schwerer werden.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Elfadli, Schonlau, Muheim - Meffert - Karabec, Poreba - Sahiti, Selke, Dompé

Braunschweig: R. Hoffmann - Jaeckel, S. Köhler, Nikolaou - Rittmüller, Krauße, Tempelmann, Bell Bell - Tachie, Polter, Philippe

