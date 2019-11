Stand: 22.11.2019 15:41 Uhr

HSV: Von Heimstärke, Hunt und Harnik

Zu Hause ist die Welt des Fußball-Zweitligisten HSV noch in Ordnung, etwas überspitzt formuliert. Während der Aufstiegsfavorit auswärts zuletzt vier Mal in Folge nicht über ein Remis hinauskam, wobei das jüngste 1:1 in Kiel in Unterzahl als Erfolg gewertet werden kann, läuft es im Volksparkstadion wie geschmiert. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking ist mit fünf Siegen und einem Unentschieden das heimstärkste Team der Liga. Diese Erfolgsserie will der Tabellenzweite am Sonnabend gegen Dynamo Dresden ausbauen (13 Uhr, im NDR Livecenter).

HSV-Trainer Hecking: "Haben gar nichts erreicht"

"Jetzt geht es darum, bis Weihnachten voll durchzuziehen und möglichst viele Punkte zu holen. Damit wollen wir gegen Dresden anfangen", sagte Hecking am Freitag und redete seinen Profis ins Gewissen: "Wir haben gar nichts erreicht bis jetzt, null komma null. Mit 26 Punkten kannst du auch noch absteigen." Das dürfte dem in diesem Jahr ausgewogen zusammengestellten HSV-Team mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht passieren, aber die Absicht hinter Heckings überspitzter Aussage war klar: Keiner beim HSV soll sich auf irgendetwas ausruhen.

HSV-Torwart Heuer Fernandes: "Haben enorme Qualität" 21.11.2019 19:30 Uhr Daniel Heuer Fernandes spielt bislang eine gute Saison im Tor des HSV. Der Keeper will der Mannschaft mit seinen Paraden helfen und freut sich auf die Heimspiele im Volksparkstadion.







Hecking warnt vor Dynamo Dresden

Gleichzeitg warnte er sein Team vor dem Tabellenvorletzten aus Dresden. "Dynamo ist nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt. Sie sind eine der besten fußballspielenden Mannschaften in der Zweiten Liga, aber sie haben sich noch nicht belohnt", sagte Hecking und fügte mit Blick auf das Spiel am Sonnabend hinzu: "Ich hoffe, dass es so bleibt."

Martin Harnik und Aaron Hunt zurück beim HSV

Personell muss der HSV-Trainer vor allem im Offensivbereich ein bisschen umbauen. Lukas Hinterseer fällt ebenso aus wie Youngster Xavier Amaechi (beide Oberschenkelprobleme). Bakery Jatta fehlt wegen seiner Rotsperre. Gut für Hecking, dass Martin Harnik und Aaron Hunt wieder dabei sind. "Beide sind fit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Beide von Beginn an spielen", verriet der 55-Jährige.

