HSV gegen Düsseldorf: Gott sei Dank ein Großer zum Geburtstag Stand: 27.09.2023 17:36 Uhr Gegen die vermeintlich Kleinen Elversberg und Osnabrück hat der HSV nicht abgeliefert. Zu seinem 136. Geburtstag am Freitag empfängt der einstige Bundesliga-Dino mit Tabellenführer Fortuna Düsseldorf den aktuell Größten der 2. Liga - da müsste doch was gehen.

von Matthias Heidrich

Die jüngsten Pleiten gegen die Aufsteiger Elversberg und Osnabrück haben den HSV nach einem vielversprechenden Saisonstart auf den Boden der Tatsachen geholt und auf Tabellenplatz drei abrutschen lassen. Tim Walters Team, das im sechsten Anlauf zurück in die Erste Liga will, ist immer noch ein launisches.

"136 Jahre alt wird man nicht immer. Der Dino kann auch großes Kino. Auf das hoffen wir auch wieder am Freitagabend." HSV-Trainer Tim Walter

Großes Kino und Laienspieltheater scheinen sich auch in dieser Saison im Volkspark die Klinke in die Hand zu geben. Welche Aufführung die unerschüterlichen HSV-Fans - gerade knackte der Hamburger SV die 100.000-Mitglieder-Marke - am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) zu sehen bekommen, ist offen.

"Papa" Walter fordert mehr Aktivität

"Klar sind wir enttäuscht, dass wir die gute Ausgangslage verspielt haben. So selbstkritisch muss man sein. Wir haben klar angesprochen, dass wir Dinge besser machen müssen - und das werden wir am Freitag auch tun", sagte Walter. "Wir haben die Qualität, aber Qualität muss auch arbeiten. Insgesamt müssen wir einfach wieder aktiver werden."

Er stehe "zu 100 Prozent hinter meiner Mannschaft", erklärte der 47-Jährige: "Ich bin der Papa dieses Teams und werde es auch immer bleiben."

Kapitän Schonlau fällt weiter aus

Weiterhin verzichten muss der HSV-Trainer auf Kapitän Sebastian Schonlau. "'Bascho' wird am Freitag und voraussichtlich auch in Wiesbaden ausfallen", erklärte Walter. "Die alte Wadenverletzung ist wieder aufgebrochen."

Mit dem Auswärtsspiel am 7. Oktober (13 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden schließt der HSV seine "Hinrunden-Aufsteiger-Tour" ab. Ob es im dritten Anlauf gegen einen "Kleinen" klappt, bleibt abzuwarten. Erstmal steht ja Gott sei Dank ein Duell mit einem "Großen" an.

