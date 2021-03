Nicht schön, aber erfolgreich: HSV-Sieg im Spitzenspiel in Bochum Stand: 12.03.2021 20:28 Uhr Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg samt Derbypleite hat der Hamburger SV zurück in die Erfolgsspur gefunden. Und das im wichtigen Duell mit dem VfL Bochum. Durch das 2:0 (1:0) tief im Westen verkürzten die Hanseaten den Abstand auf den Zweitliga-Spitzenreiter auf zwei Punkte.

von Matthias Heidrich

Zudem zogen die Hamburger in der Tabelle wieder an Holstein Kiel vorbei und sind nun Zweiter. Die "Störche" befinden sich nach vier positiven Corona-Tests in häuslicher Quarantäne und konnten ihr Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim nicht antreten.

Im Vergleich zum ärgerlichen 1:1 gegen Kiel veränderte HSV-Coach Daniel Thioune sein Team nur auf einer Position. Amadou Onana ersetzte den verletzten David Kinsombi und übernahm in der ersten Hälfte gleich die Hauptrolle. Nach einer zerfahrenen Anfangsphase, in der Bochum extrem hoch presste, der HSV sich aber schadlos hielt, traf ausgerechnet Onana zur Führung für die Gäste.

Onana trifft, ehe in Blums Zorn trifft

Nach einem Freistoß von Aaron Hunt aus dem Halbfeld war der 19-Jährige zur Stelle und markierte im Fallen das 1:0 (29.). Wenige Minuten später traf den Torschützen der Zorn von Danny Blum. Der Bochumer streckte Onana aus unerfindlichen Gründen im Mittelkreis von hinten, mit gestrecktem Bein und offener Sohle nieder. Klare Sache: Rot für Blum und Bochum ab Minute 35 mit einem Mann weniger.

HSV trotz Überzahl unter Druck

Es war also wie gemalt für die Hanseaten, die es zu Beginn der zweiten Hälfte allerdings schleifen ließen. Dass die Thioune-Elf in Überzahl agierte, war nicht auszumachen. Bochum dominierte das Geschehen, präsentierte sich zum Glück für den HSV aber äußerst harmlos.

Narey macht den Deckel drauf

Anders die Gäste: Die brauchten nicht viele Möglichkeiten, um zu treffen. In der 89. Minute packte Khaled Narey ein mächtiges Pfund aus und jagte den Ball im Raketentempo von halbrechts ins kurze Ecke - 2:0 für den HSV, die Entscheidung. Bochum hatte keine Antworten parat, um dem Verfolger von der Elbe den letztlich verdienten Sieg noch einmal streitig machen zu können.

25.Spieltag, 12.03.2021 18:30 Uhr VfL Bochum 0 Hamburger SV 2 Tore: 0: 1 Onana (29.) 0: 2 Narey (89.)

VfL Bochum: M. Riemann - Bockhorn (87. Novothny), Bella-Kotchap (90.+3 Decarli), Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche - D. Blum, Zulj, Holtmann - Ganvoula (42. Pantovic)

Hamburger SV: Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer, Vagnoman - Onana (67. G. Jung), Hunt (90.+1 Meißner) - Jatta (75. Narey), Dudziak (67. Wintzheimer), Kittel (90.+1 Gjasula) - Terodde

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel M. Riemann - Bockhorn (87. Novothny), Bella-Kotchap (90.+3 Decarli), Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche - D. Blum, Zulj, Holtmann - Ganvoula (42. Pantovic)Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer, Vagnoman - Onana (67. G. Jung), Hunt (90.+1 Meißner) - Jatta (75. Narey), Dudziak (67. Wintzheimer), Kittel (90.+1 Gjasula) - Terodde

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 12.03.2021 | 18:00 Uhr