Stand: 29.03.2019 16:19 Uhr

HSV mit "Papa" in den Pott - Arp aussortiert

Die Begriffe HSV-Abwehr und sattelfest passten vor zwei Wochen im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 so gar nicht zusammen. Nach 2:0-Führung musste der Zweitliga-Zweite noch eine 2:3-Pleite hinnehmen. Am Sonnabend beim VfL Bochum (13 Uhr, im NDR Livecenter) will der Aufstiegsaspirant diese denkwürdige Vorstellung vergessen machen und kann dabei nach monatelanger Pause wieder auf seinen "Aggressive-Abwehr-Leader" zurückgreifen: Kyriakos Papadopoulos.

Wolf: "Es kann losgehen für ihn"

Der Grieche hat nach seinem traumatischen Knorpelschaden im linken Knie noch kein Zweitliga-Spiel für den HSV absolviert, sich nun aber wieder herangekämpft. "'Papa' hat in den vergangenen Wochen mit der Mannschaft trainiert und das gut gemacht. Es kann losgehen für ihn", hatte Trainer Hannes Wolf am Donnerstag gesagt. "'Papa' kann für uns in den letzten Wochen der Saison eine große Hilfe sein."

Köhlert erstmals bei den Profis dabei

Fiete Arp ist in den Augen von Wolf derzeit wohl keine Hilfe. Das 19 Jahre alte Sturmtalent steht überraschend nicht im Kader für die Partie beim VfL. Dafür ist U-20-Nationalspieler Mats Köhlert erstmals bei den Profis dabei. Arp sucht seit Monaten nach seiner Form. Am Saisonende muss sich der Angreifer entscheiden, ob er seinen bereits bestehenden Vertrag beim FC Bayern München antritt oder erst ein Jahr später zum Rekordmeister geht.

Mangala und Özcan wieder fit

Coach Wolf kann beim Tabellenneunten aus Bochum auch auf die Mittelfeldspieler Orel Mangala und Berkay Özcan zurückgreifen, die ihre muskulären Probleme aus ihren Länderspielreisen überwunden haben. Spielmacher Aaron Hunt (Faszienriss im rechten Oberschenkel) wird in jedem Fall fehlen.

Lasogga: "Haben den Druck, gewinnen zu müssen"

"Wir haben den Druck, dass wir in Bochum gewinnen müssen, schließlich brauchen wir Siege und Punkte, um unser großes Ziel zu erreichen", sagte Stürmer Pierre-Michel Lasogga. Der gebürtige Bochumer Wolf sieht das genauso: "Es sind noch acht Spiele, wir sind ganz oben dabei. Und da wollen wir auch bleiben."

Nach der Partie in Bochum reist der HSV-Tross nicht nach Hamburg zurück, sondern schlägt seine Zelte in Harsewinkel auf, um sich auf das Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (18.30 Uhr) vorzubereiten. Die Partie beim SC Paderborn steht aber noch nicht im Fokus. Wolf: "Wir gehen Schritt für Schritt und stecken alle Energie in den Samstag. Da wollen wir punkten und 100 Prozent geben."

Mögliche Aufstellung HSV





















Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 30.03.2019 | 15:00 Uhr