Stand: 01.02.2019 15:55 Uhr

HSV vor Bielefeld: Hunt fällt länger aus

Der Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV muss erneut auf seinen Kapitän Aaron Hunt verzichten. Der Spielmacher fällt wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel rund drei Wochen aus. Das bestätigte Sportvorstand Ralf Becker vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend bei Arminia Bielefeld (13 Uhr/im NDR Livecenter). Der verletzungsanfällige Mittelfeldakteur hatte zwar beim 2:1-Erfolg gegen Sandhausen am Mittwoch ein 25-minütiges Comeback gegeben, danach aber erneut über muskuläre Probleme geklagt.

Wieder Ito für Hunt?

Wegen einer ähnlichen Verletzung hatte Hunt bereits große Teile der Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde verpasst. Es gebe eben Körper, die "ein bisschen empfindlicher reagieren", sagte Becker, der Ausfall sei "für ihn und uns super schade". Als Ersatzkandidaten für die Partie in Bielefeld gelten Tatsuya Ito, der auch gegen Sandhausen in der Startelf gestanden hatte, und Neuzugang Berkay Özcan.

So könnte der Hamburger SV spielen





















"Pierre hat gezeigt, dass er ganz gut schießen kann"

Gesetzt sein dürfte nach dem jüngsten Auftritt gegen Sandhausen Pierre-Michel Lasogga. Mit seinen beiden Treffern sicherte der Angreifer dem Spitzenreiter die ersten drei Punkte im Jahr 2019. "Ich will mit dem HSV zurück in die Bundesliga", betonte der 27-Jährige. Trainer Hannes Wolf merkte hinterher lapidar und mit einem breiten Grinsen an: "Pierre hat gezeigt, dass er ganz gut schießen kann."

HSV Herr der knappen Siege

Wolf hat allerdings auch erkannt, dass sein Team trotz Lasogga mit 13 Saisontreffern (Liga und Pokal) in der Offensive noch deutlich Luft nach oben hat. "Wir wissen, dass wir mehr Tore schießen müssen", gab der HSV-Coach selbstkritisch zu. Zwar hat der Tabellenführer unter dem Nachfolger von Christian Titz in sieben von neun Spielen gewonnen, dabei aber nur einmal mit mehr als einem Treffer Vorsprung (3:1 bei Erzgebirge Aue).

"Zufall ist das auf keinen Fall. Dafür ist die Saison schon zu lang", räumte Wolf ein. Umgekehrt sei es aber auch eine Stärke, mit hohem Engagement knappe Spiele am Ende für sich zu entscheiden. "Wenn das der Weg ist, dass wir extrem viel investieren müssen, um am Ende knapp zu gewinnen, dann werden wir diesen Weg gehen", betonte er. Vielleicht auch gegen Bielefeld.

