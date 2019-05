Stand: 17.05.2019 13:44 Uhr

HSV bestätigt Aus von Trainer Hannes Wolf

Der Hamburger SV hat Nägel mit Köpfen gemacht und die Trennung von Hannes Wolf zum Saisonende bekannt gegeben. "Hannes hatte den Wunsch, dass wir noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen", erklärte Sportvorstand Ralf Becker, der mit zur Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel gegen den MSV Duisburg (Sonnabend, 15.30 Uhr/im NDR Livecenter) gekommen war. "Ich bin nach wie vor zu 100 Prozent davon überzeugt, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Aber wir haben als Verein entschieden, dass wir uns zum Saisonende trennen." Becker kündigte einen großen Umbruch an, die Hanseaten werden aber auch im kommenden Jahr das Saisonziel Aufstieg ausgeben.

Erst Herbstmeisterschaft, dann Einbruch

TV-Tipp Sportclub Holger Hieronymus zu Gast im Studio Sportclub

Wolf hatte erst Ende Oktober beim Bundesliga-Absteiger die Nachfolge von Christian Titz angetreten. Zunächst lief es gut, der neue Trainer führte den Club zur Herbstmeisterschaft. Doch in der Schlussphase der Saison ging den Hamburgern die Puste aus. Am Ende steht der HSV vor einem Scherbenhaufen: Nach acht Ligapartien ohne Sieg war der Aufstieg verspielt - der Tiefpunkt war die 1:4-Pleite in Paderborn. Dass Wolf nun gehen muss, bezeichnete er selbst als "nachvollziehbare Entscheidung". Am Anfang sei die Mannschaft sportlich am Limit gewesen, in der Rückrunde habe sie das nicht mehr erreicht. Die Einschätzung des Personals in der Winterpause habe sich als Fehler erwiesen. "Insgesamt hat uns einfach zu viel gefehlt, um oben zu stehen."

Alles andere als der Aufstieg "ist nicht zu verkaufen"

Videos 01:09 Hoffmann: "Überflüssigster Nicht-Aufstieg der Fußball-Geschichte" HSV-Clubchef Bernd Hoffmann hat nach dem verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga Klartext geredet. Nur bei einem Punkt hielt er sich bedeckt: als es um Trainer Hannes Wolf ging. Video (01:09 min)

Gleichzeitig übte Wolf Kritik an den Erwartungen innerhalb des Clubs. Besonders mit Blick auf die kommende Saison. "Ich finde es problematisch, dass wieder das Ziel Aufstieg ausgegeben wird", sagte der 38-Jährige. Der Club habe nur wenig Geld, brauche eine neue Mannschaft und trotzdem müsse man aufsteigen. Becker erklärte: "Ich kann nicht als Vorstand Sport dasitzen und sagen: Wir wollen nächstes Jahr Fünfter werden. Das kann man in Hamburg nicht verkaufen. Wir werden hart arbeiten, um eine richtig gute Truppe auf den Platz zu stellen."

Der Sportvorstand machte zudem deutlich, dass er künftig (wieder) mit Bernd Hoffmann an einem Strang ziehen wird. "Wir haben das ausgeräumt", sagte Becker nach den Vorkommnissen zuvor. Nachdem der Vorstandschef noch betont hatte, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, wurde Becker in der "Bild" mit den Worten zitiert, Wolf wisse schon länger, dass es nach der Saison nicht mit ihm weitergehen würde. Becker erklärte zwar, seine Worte seien falsch wiedergegeben worden, doch der Schaden war schon angerichtet. Nun sagte der Sportchef: "Wir werden künftig alle Entscheidungen gemeinsam treffen."

"Keine Lust, dass das scheiße wird"

Für Wolf wird also das Heimspiel gegen Duisburg zum letzten Gang. "Es gibt sicher angenehmere Konstellationen", meinte Wolf, der sich aber angemessen verabschieden will: "Ich habe keine Lust, dass das hier scheiße wird." Nicht nur wegen der außergewöhnlichen Fans. "Es ist scheiße gelaufen, aber es ist ein fantastischer Verein." Er habe bisher "viel Glück" in seinem Trainerleben gehabt. "Dass es mal nicht so läuft, gehört aber dazu. Das muss man mit Würde nehmen."

Alle HSV-Trainer seit Gründung der Bundesliga



















































































Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.05.2019 | 14:25 Uhr