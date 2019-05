Stand: 10.05.2019 15:26 Uhr

HSV: "Alles-oder-nichts-Spiel" in Paderborn

Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Welt des Hamburger SV in Ordnung. Nach dem überzeugenden 4:0 Derby-Sieg beim FC St. Pauli war der Hamburger SV souveräner Tabellenzweiter und hatte satte zwölf Zähler Vorsprung auf den SC Paderborn. Neun Wochen und sieben sieglose Zweitligapartien später sind die Hanseaten aus den Aufstiegsrängen gerutscht. Der SC Paderborn, bei dem die Norddeutschen am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter auf NDR.de) gastieren, ist am HSV vorbeigezogen. Schlimmer noch: Verliert der Bundesliga-Dino bei den Ostwestfalen, hat sich der direkte Bundesligaufstieg schon vor dem letzten Spieltag erledigt.

Doch wie soll der HSV unter diesem immens hohen Aufstiegs-Druck gewinnen? Wie können die Spieler nach dieser Negativ-Serie den Kopf ausschalten und auf einmal frei aufspielen?

Liverpool-Trainer Klopp als Vorbild

Sportpsychologe Olaf Kortmann sieht HSV-Coach Hannes Wolf in der Pflicht: "Der Trainer muss klar nach außen vermitteln, dass er an den Aufstieg glaubt. In der jetzigen Situation ist mir der Trainer zu zweifelnd und zurückhaltend", sagte er dem NDR Fernsehen. Darüber hinaus habe diese Champions-League-Woche gezeigt, dass nichts unmöglich sei. Als Vorbild könne der FC Liverpool dienen, der gegen den FC Barcelona durch einen 4:0-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel das Wunder schaffte. "Man sollte sich etwas von Liverpools Trainer Jürgen Klopp abgucken. Er hat seiner Mannschaft deutlich gesagt, dass er ihr vertraut", so Kortmann. Als Motivationshilfe empfiehlt der Experte, jedem HSV-Spieler ein kleines Video von seinen besten Szenen aus dem Hamburger Pokalerfolg in Paderborn mitzugeben.

Wolf: "Wunderheiler finde ich problematisch"

Videos 00:54 Sportclub Wolf: "Wir können ganz viel gewinnen" Sportclub Vor dem entscheidenden Spiel beim SC Paderborn glaubt HSV-Trainer Hannes Wolf an die Aufstiegschance seines Teams: "Keiner rechnet mehr damit, und deshalb können wir ganz viel gewinnen." Video (00:54 min)

Wolf hält nicht viel von solchen kurzfristigen Maßnahmen: "Wunderheiler, die kommen und Kerzen anzünden, finde ich problematisch. Klar ist Sportpsychologie wichtig. Aber dieses 'Trouble Shooting' finde ich schwierig", sagte Wolf auf der Pressekonferenz zum Paderborn-Spiel am Freitag. Vielmehr geht es dem 38-Jährigen darum, den Spielern zu vermitteln, keine Angst zu haben: "Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, keiner rechnet mehr mit uns. Ich glaube, da steckt eine Chance." Aber wie sollen die offensivstarken Paderborner (71 Tore) gestoppt werden? Auch darauf hat Wolf eine Antwort: "Wir brauchen Konzentration, Konsequenz und auch Glück."

Kapitän Hunt wieder in der Startelf?

Einfacher ist die Situation der "Rothosen" in dieser Woche nicht geworden. Der wichtige Mittelfeld-Stabilisator Orel Mangala zog sich einen Muskelfaseriss zu und fällt aus. Dazu steht ein riesengroßes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos (Knieprobleme). Immerhin: Die angeschlagenen Verteidiger Gotoku Sakai und Rick van Drongelen können wohl spielen. Ein Startelf-Einsatz des erfahrenen Mittelfeldspielers Aaron Hunt ist noch offen: "Er hat mittrainiert und auch Elf gegen Elf gespielt. Ob und wie lange er spielen kann, muss man dann sehen", sagte HSV-Trainer Wolf. Ein Mitwirken des Kapitäns hält Sportpsychologe Kortmann für eminent wichtig: "An der Art und Weise, wie er den Ball hält und Fußball spielt, kann sich das Team aufrichten. Wenn er nicht spielt, wird es mit einem Erfolg schwer."

