Stand: 29.07.2019 12:01 Uhr

HSV: Der Kapitän, ein Gedanke und die Moral von Florian Neuhauss, NDR.de

Ausgerechnet Aaron Hunt! Das verletzungsbedingte Fehlen des HSV-Kapitäns in der vergangenen Rückrunde hatten viele Experten, aber auch die Verantwortlichen als Hauptgrund für den verpassten Wiederaufstieg ausgemacht. Nun war es ausgerechnet der 32-Jährige, der in der 98. Minute gegen Darmstadt zum Strafstoß antrat und mit seinem 1:1 zumindest den kompletten Fehlstart der Hamburger in ihre zweite Zweitliga-Saison abwendete. "Der Ball muss irgendwie rein. Das war das einzige, was bei mir im Kopf war", sagte Hunt dem NDR. Dabei hatte er gar nicht mitbekommen, wie weit die Spielzeit schon überzogen worden war. "Ach, war es schon die 98. Minute?", fragte der Spielmacher verdutzt, stellte aber fest: "Letztendlich war es hochverdient, dass wir mindestens noch das 1:1 machen."

"Ich muss das Tor machen"

44.475 Zuschauer im Stadion hatten in den ersten 45 Minuten einen stark aufspielenden, neuen HSV gesehen. Doch der ging verschwenderisch mit seinen Großchancen um. "Die erste Halbzeit war richtig gut", befand Trainer Dieter Hecking nach seinem Pflichtspiel-Debüt im Volkspark und fügte hinzu: "In der Phase müssen wir in Führung gehen."

Die beste Möglichkeit hatte Hunt selbst, der den Ball nach feinem Pass von Jeremy Dudziak mit seinem schwächeren rechten Fuß aus kurzer Distanz am Ziel vorbeischob. "Ich muss das Tor machen", gestand der Routinier selbstkritisch ein. "Da war ich mit dem Kopf wohl schon weiter als mit dem Fuß. Das war ein kleiner Black-out." Wenig später vergab Dudziak aus ähnlicher Position. Außerdem erhitzte ein ausgebliebener Elfmeterpfiff die Gemüter.

Erinnerungen an die vergangene Saison

Doch auch wenn beim HSV acht Neuzugänge zum Einsatz kamen, erinnerte nicht nur der Spielverlauf bedenklich an die vergangene Saison. Darmstadt nutzte kurz nach Wiederanpfiff die erste Großchance zum 1:0. Die "Lilien" hatten bei ihrem vorigen Besuch an der Elbe noch einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg verwandelt und den HSV damit völlig aus der Spur gebracht hatten. Diesmal zogen sie ihrem Gegner zumindest bis in die Nachspielzeit den Stecker.

"Das war ein klarer Elfmeter"

Hecking: "Müssen uns jedes Spiel hart erarbeiten" NDR Info - 28.07.2019 15:42 Uhr Autor/in: Nickelsen, Mats Der HSV hat gegen Darmstadt 98 durch ein spätes Elfmetertor in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet. Trainer Dieter Hecking sah zumindest in Hälfte eins ein gutes Spiel seiner Mannschaft.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Wir haben 80 Minuten auf ein Tor gespielt", meinte Hunt zwar. Doch weil nach dem Rückstand die Chancen fehlten, kritisierte Hecking: "Da fehlte die letzte Zielstrebigkeit. Wir haben nicht so die Lücken gefunden. Aber man muss weiter dran glauben, und es war wichtig, dass wir uns noch mit dem Elfmeter belohnt haben." Von einer Konzessionsentscheidung, weil der Elfmeter erst nach Intervention von Videoassistentin Bibiana Steinhaus, die in der ersten Hälfte noch geschwiegen hatte, zustandegekommen war, wollte der 54-Jährige nichts wissen: "Das war ein klarer Strafstoß, da müssen wir nicht diskutieren."

Unterm Strich bleibt ein Punkt, der "gut für die Moral ist", wie Hunt erklärte. Das Spiel zeigte allerdings zugleich, dass die Trauben auch in diesem Jahr wieder hoch hängen für den HSV. Ob Hunt nun fit ist oder nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.07.2019 | 22:40 Uhr