"Reifer und erwachsener": HSV sieht sich auf Kurs Stand: 29.08.2022 10:01 Uhr Nach dem dritten Auswärtssieg in Folge hat sich Aufstiegsfavorit HSV in der Spitzengruppe der zweiten Fußball-Bundesliga festgesetzt. "Wir werden reifer und erwachsener", sagt Trainer Tim Walter, der sich vor allem auf Torjäger Robert Glatzel verlassen kann.

Der 2:0-Erfolg in Nürnberg - der dritte Auswärtssieg in dieser Spielzeit - war ein Beleg für die HSV-Reife. Saison- und wettbewerbsübergreifend sind es gar acht Pflichtspielsiege auf fremden Plätzen nacheinander, die die Hamburger vorweisen können. Dass es im eigenen Stadion (zwei Niederlagen in drei Heimpartien) noch nicht wie gewünscht läuft, stört Walter nicht: "Wir gewinnen daheim auch gern. Aber letztlich ist es mir egal, wo wir gewinnen, Hauptsache wir gewinnen."

HSV defensiv erneut stark ...

Das muss der Topfavorit auf den Aufstieg auch, denn selbst ohne die Schwergewichte Schalke 04 und Werder Bremen zeigt sich die Zweite Liga in dieser Saison zäher als erwartet. Die Ausgeglichenheit ist unverändert groß. Erneut stellen die Hamburger die abwehrstärkste Mannschaft. Lediglich drei Gegentore hat sie nach sechs Spielen auf dem Konto. Im kompletten Spieljahr davor waren es 35, acht Gegentore weniger als der Zweitbeste Bremen.

Der Umstand ist bemerkenswert angesichts der offensiven Spielweise der Hamburger mit weit aufgerückter Formation, die zu Kontern einlädt. Hansa Rostock und Darmstadt 98 wussten dies bei ihren Siegen im Volksparkstadion zu nutzen. Nürnberg gelang dies nicht: "Ich glaube, dass wir reif gespielt haben und abgezockt, was uns in den letzten Wochen vielleicht gefehlt hat", erklärte Walter.

... und vorne trifft Glatzel

Vor allem können sich die Hanseaten auf Robert Glatzel verlassen, der jüngst seinen Vertrag an der Elbe bis 2025 verlängert hatte und den HSV als "Herzensangelegenheit" bezeichnet. In der vergangenen Saison war er mit 22 Toren erfolgreichster Hamburger, in der laufenden Spielzeit hat der Stürmer auch schon wieder vier Mal getroffen. Mit 21 Torschüssen ist der 28-Jährige zudem aktuell der fleißigste Angreifer der Liga.

"Wenn man hier etwas Großes schafft, bedeutet das viel mehr als bei einem anderen Verein." HSV-Stürmer Robert Glatzel

Glatzel ist vom HSV-Aufstieg überzeugt: "Ich habe einfach ein super Gefühl, dass wir es packen", sagte er im NDR Sportclub. Die Störgeräusche aus der Vereinsspitze blende das Team aus: "Das können wir ohnehin nicht beeinflussen und lassen es deshalb nicht an uns ran. Wir konzentrieren uns aufs Sportliche - und da sind wir eine super Truppe, ein eingeschworener Haufen."

Vuskovic: "Fühlen uns gut gewappnet"

Glatzel lobte ausdrücklich die Arbeit von Trainer Walter. "Er hat uns optimal auf Nürnberg eingestellt, und wir wussten, was kommt." Die Mannschaft setzte es um und stellte den Coach entsprechend zufrieden: "Vieles war gut. Wir haben intensiv gegen den Ball gearbeitet und keine Torchancen zugelassen."

Auftritte wie in Nürnberg lassen das HSV-Selbstbewusstsein wachsen, die breite Konkurrenz im Aufstiegsrennen macht keine Angst. "Die Zweite Liga ist sehr intensiv und interessant, weil jeder jeden schlagen kann. Das macht es unberechenbar und wild. Wir kennen diese Situation bereits aus der vergangenen Saison und fühlen uns gut gewappnet", sagte Innenverteidiger Mario Vuskovic. Trainer Walter bringt es ganz einfach auf den Punkt: "Am Ende waren wir Dritter. Jetzt wollen wir Zweiter werden."

