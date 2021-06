HSV: Umsatzeinbruch in Höhe von 60 Millionen Euro Die Corona-Pandemie wird dem Fußball-Zweitligisten HSV die Bilanz des Geschäftsjahres 2020/2021 verhageln. Der bereits realisierte oder noch zu erwartende Umsatzeinbruch für den HSV beträgt mehr als 60 Millionen Euro.

"Das ist weit mehr als im Abstiegsfall", erklärte Finanzvorstand Frank Wettstein in einem Interview auf der Homepage des Vereins. In akuter Gefahr sieht er den Club, der in der abgelaufenen Saison erneut die Erstliga-Rückkehr verpasst hat, aber nicht. Dennoch werde die Bewältigung zunehmend schwierig: "Bisher gelang uns der Ausgleich zu jeweils einem Drittel aus Finanzierungsmaßnahmen, aus Kostenreduktionen und zu Lasten unserer angesparten Reserven." Gleichwohl lasse sich das "aber nicht ins Unendliche fortsetzen", warnte der Finanzexperte.

Stadiongrundstück: HSV hat das Geld noch nicht

Das für 23,5 Millionen Euro an die Stadt Hamburg verkaufte Stadiongrundstück sei aktuell keine Hilfe, "zumal der Kaufpreis bis heute noch nicht fällig und beim HSV eingegangen ist", sagte Wettstein. Außerdem war im September vergangenen Jahres vereinbart worden, dass das Geld zur Sanierung des Stadions für die Spiele der Europameisterschaft 2024 verwendet werden soll.

Mit einem schnellen Ende der Corona-Auswirkungen auf den Profifußball rechnet Wettstein nicht: "Zu Beginn der Pandemie habe ich die These aufgestellt, dass die Folgen über fünf Jahre nachwirken können. Diese Einschätzung hat sich nicht geändert, vielleicht war sie sogar zu optimistisch."

Die Sorgen innerhalb des Clubs seien groß, so Wettstein. "Auch die Mitarbeiter, Vereinsmitglieder und Fans fragen sich, ob und wann der frühere Zustand wiederhergestellt wird beziehungsweise überhaupt wieder komplett hergestellt werden kann." Die Rückkehr zur Normalität werde "ein langer und steiniger Weg mit großen Herausforderungen".

