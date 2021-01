Ulreich: HSV-Aufstieg so bedeutend wie Titel mit den Bayern Stand: 28.01.2021 10:22 Uhr Der HSV kann mit einem Sieg gegen Paderborn seine Aufstiegsambitionen weiter untermauern. Einen großen Anteil an der guten Saison hat Torwart Sven Ulreich, der schon fünf Mal ohne Gegentor blieb.

Zuletzt hielt der 32-Jährige, der im Oktober vom FC Bayern an die Elbe wechselte, mit seinen Paraden das 0:0 beim Aufstiegskonkurrenten Düsseldorf fest. Gemeinsam mit Torjäger Simon Terodde (17 Treffer) scheint Ulreich einer der Garanten dafür zu sein, dass der HSV in diesem Jahr tatsächlich die Rückkehr in die Bundesliga schafft. Den nächsten Schritt wollen die Hanseaten am Sonnabend (13 Uhr, im NDR LIvecenter) im Heimspiel gegen den SC Paderborn machen.

Der Keeper weiß aber auch, dass es noch ein schwerer Weg wird: "In der Zweiten Liga bekommt man nichts geschenkt, das haben wir in den letzten Wochen gemerkt", sagte Ulreich im NDR 2 Bundesligashow-Podcast. "Wir müssen auf der Hut sein und weiter unsere Leistung abrufen - dann wird hoffentlich nichts schiefgehen."

AUDIO: NDR 2 Bundesligashow-Podcast mit Sven Ulreich (77 Min)

"Aufstieg etwas, von dem man seinen Enkelkindern erzählt"

Der Keeper würde den Aufstieg mit dem Hamburger SV gleichsetzen mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Saison 2017/2018 mit dem FC Bayern, zu der er wegen der Verletzung von Manuel Neuer mit 29 Einsätzen maßgeblich beitrug. "Es ist einfach etwas, von dem man seinen Enkelkindern erzählt - dass man damals mit dem HSV aufgestiegen ist", sagte der 32-Jährige. Es sei eine Auszeichnung, in die Bundesliga zurückzukehren "mit so einem tollen Verein. Das wäre sehr weit oben anzusiedeln."

"Gleich gespürt, dass beim HSV viel möglich ist"

Dass er bei seinen zahlreichen Titelgewinnen mit den Bayern (Meister, Pokalsieger, Champions League) meist nur Ersatzmann war, stört ihn nicht: "Ich bin teamorientiert." Letztlich hätten auch Ersatzspieler ihren Anteil an Erfolgen - und sei es nur dadurch, dass sie im Training das Niveau hochhielten: "Ich habe gelernt, dass Erfolge nur möglich sind, wenn die Stimmung in der Mannschaft stimmt."

Deshalb sieht Ulreich auch den HSV auf einem guten Weg: "Wir haben eine junge, schlagkräftige Truppe, in der aber auch die älteren Spieler den notwendigen Halt geben. Ich habe von Anfang an gespürt, dass hier viel möglich ist."

Mögliche Aufstellungen:

Hamburger SV: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Ambrosius, Leibold - Heyer - Kinsombi, Dudziak - Jatta, Terodde, Kittel

Paderborn: Zingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Collins - Schallenberg, Thalhammer - Srbeny - Führich, Antwi-Adjej - Michel

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 28.01.2021 | 06:00 Uhr