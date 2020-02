Stand: 03.02.2020 06:03 Uhr

HSV: Gelingt in Bochum endlich wieder ein Auswärtssieg?

Die Konkurrenz im Aufstiegskampf hat am Wochenende gepatzt, der HSV könnte zum Sieger des Spieltags in der Spitzengruppe der zweiten Fußball-Bundesliga werden. Vorausgesetzt, er beendet heute (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim VfL Bochum seine lange Durststrecke auf fremden Plätzen. Seit dem 4:2 in Karlsruhe Ende August hat die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking auswärts nicht mehr gewonnen.

Mögliche Aufstellung HSV





















HSV-Coach Hecking: "Nicht alle Auswärtsspiele waren schlecht"

"Am Montag gibt es wieder drei Punkte. Und das ist das Ziel. Alles andere ist Schnee von gestern", sagte der Coach, der gleichzeitig forderte: "Wir müssen auswärts zielstrebiger werden.“ Unzufrieden sei er mit den Auftritten seiner Mannschaft in der Fremde bislang jedoch nicht gewesen, betonte Hecking am Sonntag. "Es waren ja jetzt auch nicht alle Auswärtsspiele schlecht. Es gibt nicht das eine Muster, das wir erkannt haben, dass es daran liegt."

Schaub wohl wieder statt Hunt in der Startelf

Zumindest geht der HSV nach dem 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg mit frischem Selbstvertrauen und auch ohne größere personelle Sorgen in die Partie gegen ein Bochumer Team, das mitunter ansehnlichen Fußball zeigt, aber auch immer wieder für unerklärliche Aussetzer gut ist. "Bochum wird uns alles abverlangen. Aber mit der aktuellen Form sind wir auch ganz gut unterwegs", so Hecking, der gleichzeitig durchblicken ließ, dass er wohl auf dieselbe Elf setzen wird wie gegen Nürnberg. Heißt: Für Kapitän Aaron Hunt bleibt wohl wieder nur ein Platz auf der Ersatzbank, da Winterneuzugang Louis Schaub im zentralen Mittelfeld für Ideen sorgen soll.

Stürmer treffen auf ihre Ex-Clubs

Ein Wiedersehen mit ihren jeweiligen Ex-Clubs gibt es für die beiden Mittelstürmer. Lukas Hinterseer spielte zwei Jahre in Bochum, ehe er im vergangenen Sommer zum HSV wechselte. Auf Seiten der Gastgeber stürmt Manuel Wintzheimer, den der VfL von den Hamburgern ausgeliehen hat.

Hecking: "Schauen nur auf uns" 02.02.2020 16:39 Uhr Die Konkurrenz an der Zweitliga-Spitze hat gepatzt. Was bedeutet das für den HSV? "Wir schauen nur auf uns", sagte Trainer Dieter Hecking vor der Partie beim VfL Bochum.







