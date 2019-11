Stand: 03.11.2019 08:38 Uhr

HSV-Trainer warnt: Wiesbaden kein Selbstläufer

Was haben Spitzenreiter und Schlusslicht der Zweiten Liga gemeinsam? Beide haben in den vergangenen vier Spielen acht Punkte geholt. Das muss nicht heißen, dass der Hamburger SV heute bei Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr /Livecenter NDR.de) auf einen Gegner auf Augenhöhe trifft. Trainer Dieter Hecking kommt diese Statistik aber gerade recht, um seine frustrierten Pokalverlierer wieder auf das eigentlich wichtige Projekt in dieser Saison einzuschwören: die Rückkehr in die Bundesliga.

Wiesbaden hat Stuttgart geschlagen

"Wenn irgendwelche Leute meinen, dass das ein Selbstläufer wird, dann wird das wahrscheinlich nicht so sein", warnte Hecking.

Videos 01:53 HSV-Trainer Hecking warnt vor Wehen Wiesbaden Der Hamburger SV und Trainer Dieter Hecking treten am 12. Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden an. Der Aufsteiger ist zwar Tabellenletzter, hat zuletzt aber konstant gepunktet. Video (01:53 min)

Zu denken geben sollte den "Rothosen" vor allem, dass Wiesbaden die Punkte zuletzt nicht nur gegen Kundschaft aus den unteren Tabellenregionen einfuhr. Anfang Oktober schlug die Mannschaft von Rüdiger Rehm den Aufstiegsmitfavoriten VfB Stuttgart auswärts mit 2:1 - jenes Team, gegen das der HSV zuletzt in der Liga mit 6:2 gewonnen, im DFB-Pokal aber mit 1:2 verloren hatte. Dennoch steht Wiesbaden mit nur neun Punkten aus elf Spielen am Tabellenende. Und Hecking verlangt von seiner auf allen Positionen stärker besetzten Mannschaft einen Sieg: "Wir haben sicher die Qualität und das Selbstvertrauen zu sagen, wir können in Wehen Wiesbaden gewinnen. Wir müssen das aber nicht nur sagen, sondern auch auf den Platz bringen", sagte Hecking.

Hunt immer wieder verletzt

Dass die Hamburger die besseren Individualisten im Team haben, gilt auch, obwohl Hecking in Wiesbaden einmal mehr auf seinen Kapitän Aaron Hunt verzichten muss. Der 33-Jährige zog sich im Pokalspiel gegen Stuttgart eine Oberschenkelzerrung zu. "Mir tut Aaron einfach leid", sagte Hecking. "Wir müssen mit den Ärzten und der medizinischen Abteilung alles versuchen, um ihn stabil hinzubekommen." Fehlen wird auch Josha Vagnoman, der mit einem Bruch des Fußwurzelknochens für den Rest der Hinrunde ausfällt. Er wird von Khaled Narey vertreten. Der Brasilianer Ewerton steht nach seiner langen Verletzungspause erstmals im Kader. Auch die zuletzt angeschlagenen Martin Harnik und Lukas Hinterseer sind in Wiesbaden dabei.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.11.2019 | 22:50 Uhr