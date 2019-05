Stand: 08.05.2019 10:20 Uhr

HSV und das Hunt-Problem - Auch Mangala verletzt

Auf dem Cover des jüngsten "HSV live"-Stadionmagazins des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV strahlte Aaron Hunt noch zuversichtlich in die Kamera. Doch inzwischen dürfte die gute Laune vergangen sein. Der 32-Jährige verpasste anschließend nicht nur das Heimspiel gegen Ingolstadt (0:3), sondern - und das wäre noch schlimmer - droht sogar für den Rest der Saison auszufallen. Da sich am Dienstag auch noch Orel Mangala im Training verletzte, steht der HSV im entscheidenden Saisonspiel am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Paderborn womöglich ohne zwei extrem wichtige Stammkräfte da.

Hunt nie mehr als zwei Spiele am Stück

Bei Hunt wäre es die Krönung einer Seuchen-Rückrunde, in der der HSV-Kapitän verletzungsbedingt nur sechs Mal auf dem Platz stand. Das Fehlen Hunts ist sicherlich einer der Gründe für die sportliche Talfahrt der Hanseaten: Mit ihm holten sie 2,1 Punkte pro Spiel, ohne ihn lediglich 0,9 Zähler. Nicht nur die Zahlen zeigen: Kaum ein anderer Spieler ist für den HSV so schwer zu ersetzen wie ein fitter Führungsspieler Hunt. Seit Januar jedoch hat der offensive Mittelfeldakteur kein einziges Mal mehr als zwei Partien am Stück bestreiten können.

Lange Leidensgeschichte beim HSV-Kapitän

Ausgangspunkt der Leidensgeschichte war ein Faszienriss im Oberschenkel, wegen dem er schon das Winter-Trainingslager in La Manga verpasste. Pünktlich zur Heimpartie gegen Sandhausen (2:1) war Hunt jedoch fit, nur um sich anschließend wieder für vier Spiele abzumelden. Gegen Fürth (Siegtreffer zum 1:0) und St. Pauli (eine Torvorlage) glänzte er als Scorer, ehe erneut eine Zwangspause folgte. Immer wieder brach die Verletzung auf - so auch nach dem Liga-Doppelpack gegen Aue und bei Union Berlin. Jüngst kamen Rückenprobleme hinzu, im Kurztrainingslager vor der Ingolstadt-Partie zwickte dann wieder der Oberschenkel.

Hunt: "Ich muss es irgendwie schaffen"

Am Dienstag jedenfalls fehlte Hunt wieder mal im Teamtraining, absolvierte nur eine individuelle Einheit auf dem Platz. Die Hoffnung gibt der Kapitän aber nicht auf: "Ich arbeite zusätzlich vor und nach jedem Training noch verstärkter an meinem Körper, um die letzten Spiele auf dem Platz stehen zu können. Ich muss es irgendwie schaffen, in diesen Partien dabei zu sein." Ob der HSV beim "Endspiel" um den Aufstieg in Paderborn seinen Kapitän an Bord hat, ist völlig offen. Ebenso, ob Hunt am letzten Spieltag gegen Duisburg oder in einer möglichen Relegation wieder zur Verfügung steht.

Wolf zu Mangala: "Das sah nicht gut aus"

Der Linksfuß ist allerdings nicht das einzige Hamburger Sorgenkind im Saisonfinale. Nach Mangalas Trainingsabbruch am Dienstag müssen die Hanseaten auch um ihren eminent wichtigen "Sechser" bangen. Der Belgier ging nach einem langen Schritt plötzlich zu Boden: "Es hat muskulär in den Oberschenkel reingezogen. Wir müssen abwarten, was es genau ist", sagte Trainer Hannes Wolf anschließend, "aber das sah nicht gut aus." Weitere Untersuchungen sollen Klarheit über die Art und Schwere der Verletzung bringen.

