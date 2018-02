Stand: 12.02.2018 06:43 Uhr

St. Pauli will Nürnberg erneut überraschen

Für den Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli steht heute (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) eine richtungsweisende Partie an. Gewinnen die Kiezkicker ihr Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, verabschieden sie sich vorerst aus dem Tabellenkeller. Bei einer Niederlage hingegen - es wäre die dritte in Folge - müssen sich die Norddeutschen ernsthaft mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Zumal anschließend mit Ingolstadt (5.), Kiel (3.) und Düsseldorf (1.) ausnahmslos weitere Topteams als Gegner warten.

FCN-Trio gefährlicher als St. Paulis Kader

Kauczinski: "Wir haben etwas gutzumachen" 11.02.2018 16:21 Uhr Autor/in: Naroska, Jörg St. Paulis Trainer Markus Kauczinski sieht sein Team vor dem Duell mit dem 1. FC Nürnberg unter Zugzwang. Nach zwei Niederlagen in Folge habe man etwas gutzumachen.







Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski steht entsprechend unter Zugzwang. "Wir haben etwas gutzumachen. Der letzte Auftritt war nicht das, was wir uns vorgestellt haben", sagte St. Paulis Coach mit Blick auf das jüngste 1:3 in Heidenheim, wo teils haarsträubende Defensivpatzer die Gastgeber zum Toreschießen förmlich einluden. Und Toreschießen kann einer beim kommenden Gegner besonders gut: Mikael Ishak ist mit zwölf Treffern nicht nur bester Schütze der Liga, sondern hat auch mehr als doppelt so viele Tore erzielt wie die drei nominellen Hamburger Stürmer Sami Allagui, Aziz Bouhaddouz und Jan-Marc Schneider zusammen (fünf). Das Nürnberger Trio Ishak, Hanno Behrens (sieben Treffer) und Kevin Möhwald (sechs) hat mit 25 Toren drei mehr auf dem Konto als der gesamte St.-Pauli-Kader.

Nehrig: "Wir brauchen keine Angst zu haben"

"Da kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Wir müssen defensiv wie auch offensiv alles in die Waagschale werfen", erklärte Bernd Nehrig bei "fcstpauli.tv". Grundsätzlich könne man aber jedes Team in der Liga schlagen. Dafür komme es darauf an, "die PS auch auf den Platz zu kriegen", ergänzte der Kapitän und verwies auf das Hinspiel, das die Hamburger mit Glück und Geschick 1:0 in Nürnberg gewannen: "Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben und können uns auf das Spiel freuen. Ein Flutlichtspiel vor vollem Haus gegen einen guten Gegner - es gibt nichts Besseres."

Zander-Einsatz fraglich

Auch Kauczinski geht das Duell optimistisch an: "Wir machen uns nicht in die Hose. Wir haben gezeigt, dass wir Fußball spielen und für jeden Gegner gefährlich sein können", sagte der Trainer, der gegen Nürnberg auf Cenk Sahin (Muskelfaserriss) und Thibaud Verlinden (Gehirnerschütterung) verzichten muss. Auch der Einsatz von Luca Zander ist mehr als fraglich. Der Außenverteidiger zog sich im Training einen Bluterguss im Nackenbereich zu. "Er ist heute noch sehr in seiner Beweglichkeit am Kopf eingeschränkt, deshalb gehe ich davon aus, dass er nicht zur Verfügung steht", sagte Kauczinski am Sonntag. Dafür sei Mats Möller Daehli wieder ein Kandidat für den Kader: "Seine fußballerische Qualität kann uns helfen, Gefahr zu entwickeln, auch wenn es vielleicht nur von der Bank aus ist."

