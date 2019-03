Stand: 01.03.2019 10:11 Uhr

St. Pauli in Paderborn: Die Hoffnung heißt Hoogma

"Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften", lautet eine Fußballweisheit. So gesehen hat Zweitligist FC St. Pauli im Winter die richtigen Neuzugänge verpflichtet. Angreifer Alexander Meier hat bereits vier Tore erzielt, war Garant für die Siege gegen Union Berlin und gegen Ingolstadt. Ebenso wichtig scheint aber auch Justin Hoogma zu werden, der nach dem langfristigen Ausfall von Philipp Ziereis die Defensive der Kiezkicker stabilisieren soll. 32 Gegentreffer kassierten die Braun-Weißen bereits, von den sieben Teams im Aufstiegsrennen sind das die zweitmeisten. Vergangene Woche spielten die Hamburger in 2019 erstmals zu Null - mit Abwehrchef Hoogma. Am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim SC Paderborn sind der Niederländer und seine Nebenleute besonders gefordert, denn die Ostwestfalen stellen mit 54 erzielten Treffen die zweitbeste Offensive hinter Spitzenreiter Köln (57).

Justin Hoogma sorgt bei St. Pauli für Stabilität Hamburg Journal - 28.02.2019 19:30 Uhr Stürmerzugang Alex Meier schießt ein Tor nach dem anderen und auch der neue Innenverteidiger Justin Hoogma erweist sich beim FC St. Pauli bereits jetzt als große Verstärkung.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hoogma und Avevor - das passt

Gerade mal 20 Jahre alt, erfüllt Hoogma bereits erstaunlich abgeklärt und souverän die Rolle des Defensiv-Dirigenten: "Das kann man nicht lernen. Entweder hast du das drauf oder nicht." Nebenmann Christopher Avevor, der jüngst seinen Vertrag bei den Braun-Weißen verlängerte, zeigte sich begeistert: "Das erste Spiel Seite an Seite war super. Justin ist ein guter Junge und sehr kommunikativ." Der Niederländer gab das Kompliment zurück, schwärmte von Avevor als "Eins-gegen-Eins-Maschine", die "brutal gut verteidigt". Das neue Abwehrduo fühle sich "gut an", sagte Hoogma.

Zander fällt verletzt aus

Die Defensivzentrale steht also, auf der Rechtsverteidiger-Position muss St. Paulis Trainer Markus Kauczinski hingegen umbauen. "Luca Zander hat muskuläre Probleme. Zwar ist die Verletzung nicht so schlimm, aber für das Spiel macht das keinen Sinn", erklärte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz. Auch im Mittelfeld sind Alternativen gefragt: Christopher Buchtmann fehlt gelbgesperrt, die verletzten Jeremy Dudziak und Johannes Flum fallen weiter aus. Kauczinski geht die Partie in Paderborn dennoch optimistisch an: "Beide Mannschaften sind in der Spitzengruppe. Zu so einem Zeitpunkt 40 Punkte zu haben, ist überragend. Was Schöneres kann nicht passieren. Wir können hinfahren und befreit aufspielen."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.03.2019 | 19:30 Uhr