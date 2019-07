Stand: 10.07.2019 17:37 Uhr

Wegen Cruise Days: St. Pauli - HSV am Montagabend

Das erste Hamburger Stadtderby der neuen Fußball-Zweitligasaison zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV wird etwas überraschend an einem Montagabend ausgetragen. Am Mittwoch gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) die termingenauen Ansetzungen für die Zweite Liga bis zum achten Spieltag bekannt. Somit steigt das brisante Duell am Millerntor am 16. September um 20.30 Uhr.

Kreuzfahrt-Event vom 13. bis 15. September in Hamburg

Die Polizei meidet bei potenziellen Risikospielen wie dem Hamburger Derby normalerweise Abend-Ansetzungen. Mitte September war das Ausweichen auf den Montag offenbar alternativlos. "Das hängt mit Veranstaltungen an diesem Wochenende zusammen, die immer eine große Menge an Einsatzkräften binden, unter anderem die Cruise Days", sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt NDR.de. "Die Ansetzung steht im Einklang mit unserer Einsatzkonzeption. Die Polizei Hamburg wird sich intensiv vorbereiten." Das Kreuzfahrt-Event steigt vom 13. bis 15. September in Hamburg und zieht jedes Jahr mehr als eine halbe Million Besucher an.

Göttlich: "Benehmen kann man sich zu jedem Termin"

Für den FC St. Pauli ist das Derby am sechsten Spieltag bereits die dritte Montagspartie in der dann noch jungen Saison. Zum Auftakt treten die Kiezkicker am 29. Juli bei Arminia Bielefeld an und auch das Nordduell zu Hause gegen Holstein Kiel fällt mit dem 26. August auf einen Montagabend. "Benehmen kann man sich zu jedem Termin", sagte Vereins-Präsident Oke Göttlich dem NDR mit Blick auf das Duell mit dem HSV.

1.530 Beamte beim jüngsten Derby im Einsatz

Beim jüngsten Stadtderby im vergangenen März waren rund 1.530 Beamte im Einsatz. Es blieb weitgehend ruhig. "Allerdings war der hohe Kräfteansatz aufgrund der hohen Aggressivität in beiden Problemfangruppen auch erforderlich", bilanzierte Polizeisprecher Timo Zill damals. Das Spiel am Millerntor, das der HSV 4:0 gewann, stand wegen massiven Abbrennens von Pyrotechnik kurz vor dem Abbruch.

