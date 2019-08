Stand: 11.08.2019 18:16 Uhr

St. Pauli nach Elfmeterkrimi in Lübeck weiter von Florian Neuhauss, NDR.de

Der FC St. Pauli musste in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen, hat aber die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Hamburger setzten sich am Sonntag mit 7:6 (3:3) nach Elfmeterschießen beim zwei Klassen tiefer spielenden VfB Lübeck durch und verhinderte so vor 15.292 Zuschauern gerade noch den nächsten Rückschlag der noch jungen Saison. Die Erleichterung war den Spielern von Trainer Jos Luhukay deutlich anzumerken. Torhüter Robin Himmelmann parierte den entscheidenden Elfmeter von Miguel Fernandes, der erst in diesem Sommer von der zweiten Mannschaft der Kiezkicker nach Lübeck gewechselt ist.

Deichmann und Thiel schocken Kiezkicker

Der Viertligist ging von Beginn an forsch zu Werke und belohnte sich früh selbst. Ahmet Arslan drang über links in den Strafraum ein und lief auf St. Paulis Keeper Robin Himmelmann zu, seinen Querpass schob Yannick Deichmann zur Lübecker Führung ins leere Tor (9.) - ausgerechnet Arslan und Deichmann, der Ex-HSVer und der ehemalige St. Paulianer.

1.Spieltag, 11.08.2019 15:30 Uhr VfB Lübeck 3 FC St. Pauli 3 Tore: 1 :0 Y. Deichmann (9.) 2 :0 Thiel (55.) 2: 1 Sobota (63.) 2: 2 Diamantakos (66.) 2: 3 Knoll (94.) 3 :3 Arslan (115.)

VfB Lübeck: Raeder - Halke, Grupe, Weißmann - Riedel, Hoins (99. Schelle), Malone, Y. Deichmann (77. Fernandes), Thiel (83. Matovina) - Arslan, Hobsch (70. Mende)

FC St. Pauli: Himmelmann - Hornschuh (78. Bednarczyk), Knoll, Buballa - Miyaichi, Sobota, Möller Daehli (107. N. Hoffmann), Buchtmann, C. Conteh (67. C. Sahin) - Gyökeres (57. Lankford), Diamantakos

Zuschauer: 15292



Von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen, St. Pauli tat sich sehr schwer. Mehr als ein Fallrückzieher von Dimitrios Diamantakos (21.), der deutlich am Tor vorbeiging, und ein harmloser direkter Freistoß von Mats Möller Daehli (27.) - mehr brachten die Kiezkicker nicht zustande. Allerdings wurde ihnen auch ein klarer Elfmeter vorenthalten, als Christian Conteh gefoult worden war (31.). Gefährlicher waren die Schleswig-Holsteiner. Deichmann verfehlte mit seinem Kopfball das Ziel um Zentimeter (23.). Bei einigen Konterchancen kam der letzte Pass nicht an.

Doch die Möglichkeiten der Lübecker wurden nach dem Wiederanpfiff seltener. Die Hamburger erhöhten den Druck - doch immer wieder brachte der VfB noch ein Abwehrbein dazwischen. Torhüter Lukas Raeder musste sich nicht auszeichnen. Ein haarsträubender Fehler des ohnehin indisponiert wirkenden St.-Pauli-Abwehrchefs Marvin Knoll führte dann aber zum 2:0. Der Regionalligist schaltete schnell, und Marvin Thiels Schuss wurde auch noch unhaltbar für Himmelmann abgefälscht (55.).

St. Pauli gleicht aus, muss aber nachsitzen

Die Blamage zeichnete sich ab, ein Sonntagsschuss von Waldemar Sobota brachte St. Pauli aber zurück ins Spiel. Ein Abpraller landete am Sechzehner beim Polen, der genauso ansatzlos wie platziert in den Winkel traf (63.). Und plötzlich stand es sogar 2:2. Beim nächsten Angriff segelte eine Flanke in den VfB-Strafraum, wo Diamantakos vollkommen frei aus fünf Metern einköpfte (66.). Ein Wirkungstreffer, von dem sich die Lübecker aber erholten. Kurz vor dem Ende forderten sie gleich zweimal mit Nachdruck Elfmeter - doch beide Male traf das Schiedsrichtergespann die engen Entscheidungen zugunsten des Zweitligisten.

In der Verlängerung ließ sich St. Pauli nicht mehr lange bitten. Eine Ecke von Cenk Sahin köpfte Knoll in der 94. Minute zur ersten Gäste-Führung an der Lohmühle ein. Doch St. Pauli machte nicht den Deckel drauf - Diamantakos scheiterte aus spitzem Winkel am Außenpfosten (114.). Und nur eine Minute später fiel tatsächlich der Ausgleich. Arslan tauchte frei vor Himmelmann auf und schoss überlegt ein. In den Schlusssekunden sah Diamantakos nach einem Tritt gegen Keeper Raeder Rot. Doch sein Fehlen zeigte keine Wirkung mehr. Einzig der junge Niklas Hoffmann verschoss seinen Elfmeter. Weil Himmelmann gleich zwei hielt, lösten die Hamburger das Ticket für die zweite Pokalrunde.

