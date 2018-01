Stand: 20.01.2018 23:20 Uhr

FC St. Pauli: Der Blick geht eher nach unten von Sebastian Ragoß

Beim FC St. Pauli herrschten nach einer sehr guten Rückrunde 2017 hohe Erwartungen vor dem Saisonbeginn. Diese konnte die Mannschaft jedoch nicht erfüllen. Statt um einen Platz in der Spitzengruppe mitzuspielen, müssen die Hamburger in den verbleibenden 16 Partien den Blick eher nach unten richten. Der Teamcheck.

So lief die bisherige Saison

St. Pauli hat seine Fans in dieser Spielzeit bislang nur selten mit gutem Fußball verwöhnt. Allerdings war das Team zu Beginn - vor allem auswärts - durchaus erfolgreich. Nach dem zwölften Spieltag belegten die Hamburger Rang fünf und hatten lediglich drei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Doch schon zu diesem Zeitpunkt rumorte es ein wenig, zu schlecht waren vor allem die Auftritte am Millerntor. Der Tiefpunkt war Anfang Dezember erreicht, als es fünf Tage nach einem 0:4 in Fürth ein 0:5 in Bielefeld gab. Wenig später musste Trainer Olaf Janßen seinen Stuhl räumen. Markus Kauczinski wurde sein Nachfolger und holte in seinen ersten beiden Partien immerhin vier Zähler. Das Fazit von Kapitän Lasse Sobiech: "Wir können nicht ganz zufrieden sein mit der Punkteausbeute und unseren Spielen in der Hinrunde. Aber darauf lässt sich aufbauen."

Wer kommt, wer geht?

Genau eine personelle Veränderung gibt es bislang in der Winterpause: Thibaud Verlinden wurde vom englischen Erstligisten Stoke City ausgeliehen. Der 18-Jährige soll das Mittelfeld verstärken. Von weiteren Verpflichtungen sahen die Hamburger ab, obwohl in der Hinrunde immer wieder Stammspieler verletzungsbedingte Zwangspausen einlegen mussten. Kauczinski ist mit der Zurückhaltung auf dem Transfermarkt aber einverstanden: "Wir haben eine gute Mannschaft, mit der wir eine gute Rückrunde spielen und erfolgreich sein können", so der Trainer.

Eine neue Chance für Trainer Kauczinski

Kauczinski war vor seinem Amtsantritt am Millerntor mehr als ein Jahr ohne Job. Für ihn ist das Engagement beim FC St. Pauli auch die Chance, seine insgesamt missglückte Zeit beim FC Ingolstadt ein wenig vergessen zu machen und an die Erfolge aus seiner Karlsruher Zeit anzuknüpfen. Im Trainingslager in Spanien hatte der Coach Gelegenheit, dem Team seine Spielphilosophie ausführlich zu vermitteln. "Die Mannschaft hat sich sehr positiv präsentiert. Wir haben vor allem am Spielaufbau und Mittelfeldpressing gearbeitet", bilanzierte Kauczinski.

Ausblick auf die Restrunde

Sechs Siege, sechs unentschieden, sechs Niederlagen: Die Bilanz des FC St. Pauli steht für Mittelmaß, und da gehört die Mannschaft nach den bisherigen Leistungen auch hin. Wollen die Hamburger nicht noch einmal Richtung Abstiegszone rutschen, müssen sie vor allem offensiv zulegen. Aziz Bouhaddouz wartet noch immer auf sein erstes Tor, nachdem er in der Vorsaison 15-mal getroffen hatte. Auch Neuzugang Sami Allagui war erst zweimal erfolgreich.

Entscheidend wird ebenfalls sein, ob die Verletzungsmisere 2018 anhält und Kauczinski wie Vorgänger Janßen häufig seine Elf verändern muss. Wenn St. Pauli eine gewisse Konstanz in sein Spiel bekommt, dann dürften die Hamburger am Saisonende eine Platzierung zwischen Rang sechs und zehn erreichen.

