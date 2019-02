Stand: 15.02.2019 15:54 Uhr

FC St. Pauli: "Schönes Kampfspiel" gegen Aue

Nach den zwei Duellen mit den Top-Teams Union Berlin (3:2) und 1. FC Köln (1:4) haben die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli nun zwei völlig andere Kaliber vor der Brust. Am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) tritt der Tabellen-13. Erzgebirge Aue am Millerntor an, eine Woche später empfangen die Kiezkicker den Vorletzten FC Ingolstadt. Zwei leichte Heimspiele gegen zwei Kellerkinder also? St. Paulis Sportchef Uwe Stöver, dessen Vertrag jüngst verlängert wurde, sieht das überhaupt nicht so, sondern warnte in der "Hamburger Morgenpost" vor den unberechenbaren Überlebenskämpfern: "Es war schon immer so in der zweiten Saisonhälfte: Die Mannschaften, die unten stehen, werfen alles in die Waagschale, um ihre Situation zu verbessern."

Mögliche Aufstellung FC St. Pauli





















Negativ-Bilanz gegen Aue

"In dieser Liga kann jeder jeden schlagen", mahnte auch Trainer Markus Kauczinski am Freitag bei der Pressekonferenz zum Spiel. Das haben die Hamburger vor zweieinhalb Wochen am eigenen Leib erlebt, als sie in Darmstadt (Platz 13) eine unerwartete 1:2-Niederlage kassierten. Und auch die Bilanz gegen Aue spricht nicht gerade für St. Pauli: Von den jüngsten acht Duellen verloren die Norddeutschen sechs und holten lediglich zwei Remis. Von sieben Heimspielen haben sie nur eins gewonnen - der 4:2-Erfolg liegt auch schon mehr als zehn Jahre zurück. Selbst der "Fußballgott" hat keine guten Erinnerungen an die Sachsen: Alexander Meier scheiterte mit Bundesligist Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gleich zweimal an den klassentieferen Auern. 2015 gab es beim damaligen Drittligisten ein 0:1, 2012 beim Zweitligisten sogar ein 0:3.

Dudziak fehlt, Himmelmann wieder dabei

Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann erwartet "ein schönes Kampfspiel. Die werden bei uns mit Schaum vorm Mund auftreten." Daher fordert auch Trainer Kauczinski von seinem Team: "Wir müssen dagegenhalten, aber auch besser Fußball spielen. Jeder einzelne muss an sein Limit gehen, daraus besteht eine Mannschaftsleistung."

Personell muss der Coach dabei gleich auf ein Quintett verzichten. Zu den bekannten Verletzten Philipp Ziereis, Henk Veerman, Dimitrios Diamantakos und Johannes Flum gesellte sich auch Jeremy Dudziak. Der Defensiv-Allrounder hat weiter Probleme mit dem Sprungelenk. "Wir brauchen Jungs auf dem Platz, die zu 100 Prozent Gas geben können", begründete Kauczinski den Verzicht auf Dudziak. Immerhin: Stammkeeper Robin Himmelmann, der gegen Köln verletzt aussetzen musste, ist wieder an Bord.

