Stand: 02.03.2019 14:55 Uhr

Mensch, Meier - St. Pauli siegt in Paderborn von Johannes Freytag, NDR.de

Die Fußballer des FC St. Pauli mischen weiter im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga mit. Die Kiezkicker setzten sich am Sonnabend im Verfolgerduell beim SC Paderborn mit 1:0 (0:0) durch. Winterneuzugang Alexander Meier erzielte per Kopf den Treffer des Tages. Die Braun-Weißen verdienten sich den Erfolg durch eine gute zweite Halbzeit, im ersten Durchgang hatte mehrfach ein Paderborner Tor in der Luft gelegen. Eine Woche vor dem Derby gegen den Hamburger SV sind die Kiezkicker als Tabellenvierter bis auf einen Zähler an den Lokalrivalen herangerückt. Der HSV spielt erst am Montagabend gegen Fürth.

St.Paulis Defensive mehrfach im Glück

24.Spieltag, 02.03.2019 13:00 Uhr SC Paderborn 0 FC St. Pauli 1 Tore: 0: 1 Meier (81.)

SC Paderborn: Zingerle - Dräger (85. Shelton), Hünemeier, Strohdiek, Collins - Vasiliadis - Pröger (62. Schwede), Ritter, Tekpetey - Gueye (69. Zolinski), S. Michel

FC St. Pauli: Himmelmann - Kalla, Avevor, Hoogma, Buballa - Zehir, Knoll - Miyaichi (87. Carstens), Möller Daehli (90. Y.-Y. Park), Sobota (67. Schneider) - Meier

Zuschauer: 14504



St. Paulis Trainer Markus Kauczinski nahm zwei Änderungen gegenüber dem 1:0-Sieg gegen Ingolstadt vor. Jan-Philipp Kalla und Ryo Miyaichi ersetzten Luca Zander (muskuläre Probleme) und Christopher Buchtmann (Gelbsperre). Die Hamburger mussten schon nach 20 Sekunden die erste gefährliche Situation überstehen: Sven Michel scheiterte aus zwölf Metern am stark reagierenden Robin Himmelmann (1.). Die Gastgeber kombinierten sich auch in der Folgezeit immer wieder gefällig durchs Mittelfeld - St. Paulis Abwehr stand zwar weitestgehend gut, konnte aber weitere Paderborner Torgelegenheiten nicht verhindern. Marlon Ritters Freistoß parierte Himmelmann etwas unkonventionell (15.), wenig später traf Michel nach einem Doppelpass mit Babacar Gueye nur den Außenpfosten (23.).

Entlastung durch eigene Offensivaktionen verschafften sich die Kiezkicker nur selten. Ein Distanzschuss von Kalla (31.) und ein Abseitstor von Meier (34.) waren die einzigen guten Aktionen der Hamburger vor dem Tor. Gefährlicher blieben die Ostwestfalen: Uwe Hünemeier köpfte nach einem Freistoß aus wenigen Metern Himmelmann an, die Abseitsposition des Paderborners hatte das Schiedsrichtergespann um Bibiana Steinhaus übersehen (42.). Dennoch: Über einen Rückstand zur Halbzeit hätte sich St. Pauli nicht beschweren dürfen.

Meier trifft im dritten Anlauf

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einer Großchance - diesmal allerdings für die Gäste. Miyaichi flankte von der rechten Seite, Meiers Direktabnahme wehrte Paderborns Leopold Zingerle zur Ecke ab (46.). St. Pauli war nun aber aktiver, Paderborns Offensivschwung hatte deutlich nachgelassen. Erneut war es eine Kombination zwischen Miyaichi und Meier, die den Führungstreffer der Hamburger hätte bedeuten können, ja müssen. Doch Meier schoss aus knapp zehn Metern nur Zingerle an (65.). Auf der Gegenseite verhinderte Himmelmann per Fußabwehr gegen Ben Zolinski das 0:1 aus Sicht der Braun-Weißen (73.). Aber St. Pauli hatte ja Meier, der nach zwei vergebenen Großchancen noch Nachholbedarf hatte. Einen Freistoß von Marvin Knoll setzte der 36-Jährige per Kopf in die Maschen (81.). Das reichte trotz der Gelb-Roten Karte für Ersin Zehir (87.) zum Sieg, weil Hünemeier in der Nachspielzeit nur die Unterkante der Torlatte traf (90.+4).

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.03.2019 | 19:30 Uhr