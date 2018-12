Stand: 22.12.2018 14:53 Uhr

"Das Wunder von Bernd" - Nehrig lässt St. Pauli träumen von Matthias Heidrich, NDR.de

"Mein Wunsch ist es, im Winter zu wechseln", hatte Bernd Nehrig bereits Ende November gesagt. Der Kapitän des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist mit seinem Reservistendasein alles andere als zufrieden. Ob der 32-Jährige im Januar wirklich von Bord geht, ist nach dem letzten Spiel des Jahres gegen den 1. FC Magdeburg eine spannende Frage. Ein Tor markiert, den Foulelfmeter zum zweiten Treffer rausgeholt und das dritte Tor vorbereitet: Nehrig, der gegen den Aufsteiger erst seinen zweiten Einsatz von Beginn an in dieser Saison hatte, zeichnete fast im Alleingang für den 4:1 (1:1)-Erfolg der Kiezkicker verantwortlich.

Der war in der Summe gegen starke Magdeburger eher schmeichelhaft. Doch das dürfte den Kiezkickern, die nun sogar als Dritter (zwei Punkte hinter dem Zweiten Köln) überwintern können, herzlich egal ein.

Ausgerechnet Nehrig trifft

Die Gäste legten mutig los, pressten extrem früh und ließen die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Doch wenn auf etwas beim FC St. Pauli zurzeit Verlass ist, dann auf die Effektiviät der Hamburger. Mit der ersten Chance stellten die Gastgeber auf 1:0. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld traf Nehrig per Flugkopfball für die Kiezkicker. Ausgerechnet der Kapitän, der bei den Hamburgern zuletzt wenn überhaupt nur späte Einwechslungen bekommen hatte. Den die Verletztenmisere der Braun-Weißen gegen Magdeburg aber wieder in die Startelf gespült hatte.

Starke Magdeburger gleichen verdient aus

18.Spieltag, 22.12.2018 13:00 Uhr FC St. Pauli 4 1.FC Magdeburg 1 Tore: 1 :0 Nehrig (16.) 1: 1 M. Niemeyer (35.) 2 :1 Knoll (59., Foulelfmeter) 3 :1 Diamantakos (63.) 4 :1 Diamantakos (90. +3)

FC St. Pauli: Himmelmann - L.-M. Zander (46. Carstens), Ziereis, Avevor, Kalla - Nehrig (77. Zehir), Knoll - Miyaichi, Allagui, Möller Daehli - Veerman (35. Diamantakos)

1.FC Magdeburg: Brunst - Tob. Müller, Erdmann, Bregerie - Bülter, Preißinger, Laprévotte (71. Rother), M. Niemeyer (80. Hammann) - Türpitz (70. Costly) - Beck, Lohkemper

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Himmelmann - L.-M. Zander (46. Carstens), Ziereis, Avevor, Kalla - Nehrig (77. Zehir), Knoll - Miyaichi, Allagui, Möller Daehli - Veerman (35. Diamantakos)Brunst - Tob. Müller, Erdmann, Bregerie - Bülter, Preißinger, Laprévotte (71. Rother), M. Niemeyer (80. Hammann) - Türpitz (70. Costly) - Beck, Lohkemper29546 (ausverkauft)

Magdeburg ließ sich allerdings nicht beeindrucken. Tobias Müller gelang per Kopf in der 22. Minute der vermeintliche Ausgleich. Doch nach einem Hinweis seines Linienrichters nahm Referee Daniel Schlager den Treffer zurück. Der Magdeburger hatte sich regelwidrig mit dem Ellbogen gegen Luca Zander durchgesetzt, der eine Platzwunde davontrug, aber zunächst weiterspielen konnte.

Der Aufsteiger kam trotzdem zum 1:1. Zander rutschte nach einer Kopfballverlängerung weg und Michel Niemeyer traf per Direktabnahme zum Ausgleich (35.). Und das völlig verdient. Die behäbigen St. Paulianer bekamen die Partie gegen die agilen Gäste nicht in den Griff, hatten in Hälfte eins gerade einmal 30 Prozent Ballbesitz. Himmelmann verhinderte in der 42. Minute gegen Philip Türpitz das 1:2. Insgesamt gingen die Hamburger mit einem sehr glücklichen Remis in die Pause.

Knoll und der doppelte Diamantakos treffen

Nach dem Seitenwechsel blieb Zander mit der vorläufigen Diagnose Schädelprellung in der Kabine, Florian Carstens kam in die Partie (46.). St. Pauli stellte im Mittelfeld um und bekam die Gäste etwas besser in den Griff. Und vorne braucht es bei den Braun-Weißen wie gesagt zurzeit nicht viel. Mit der zweiten Strafraumaktion der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber zum 2:1. Nehrig scheiterte zunächst an FCM-Keeper Alexander Brunst und wurde dann gefoult: Elfmeter für die Kiezkicker, den Marvin Knoll sicher verwandelte (59.). Nur vier Minuten später bediente Nehrig Dimitrios Diamantakos. Der Grieche ließ Romain Bregerie einfach stehen und traf zum 3:1. Ein Doppelschlag, der die Partie auf den Kopf stellte. Aus Sicht von St. Pauli vor allem dank Nehrig.

Als der Abräumer in der 77. Minute ausgewechselt wurde, applaudierte das ganze Stadion. Es war schwer zu deuten, ob es "nur" Respekt für die gezeigte Leistung war oder bereits ein Abschiedsgruß. Die verbliebenen St. Paulianer auf dem Platz brachten den Heimerfolg gegen sichtlich geschockte Magdeburger auch ohne ihren überragenden Kapitän über die Zeit. Diamantakos markierte mit der letzten Aktion des Spiels noch das 4:1.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.12.2018 | 22:50 Uhr