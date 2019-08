Stand: 01.08.2019 17:32 Uhr

St. Pauli: Gegen Fürth wieder Jugend forsch?

Mit seiner Wutrede hatte St. Paulis Trainer Jos Luhukay abseits des Platzes für viel Verwunderung gesorgt, sportlich aber beim Hamburger Fußball-Zweitligisten die richtige Wirkung erzielt. Erst kurz vor dem Ende verspielten die Kiezkicker ihren 1:0-Vorsprung in Bielefeld und mussten sich mit einem Remis zufriedengeben. "Die Mannschaft ist bei der nötigen Mentalitätsveränderung zu einer hundertprozentigen Professionalität auf einem guten Weg", erklärte Luhukay anschließend. Vor dem anstehenden Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen die SpVgg Greuther Fürth sorgt sich St. Paulis Coach indes um den physischen Zustand seines Teams: "In Bielefeld hatten wir in den letzten 30 Minuten keine Entlastung wegen der Ermüdungsphase. Da könnten wir wieder Probleme bekommen, weil die drei Tage nicht reichen werden."

Nur das Leistungsprinzip zählt

Dass Luhukay nicht nur ein Mann der Worte, sondern auch der Taten ist, zeigt ein Blick auf seine Personalentscheidungen zum Zweitligastart. In Bielefeld fanden sich die Routiniers Jan-Philipp Kalla und Christopher Buchtmann nur auf der Bank wieder, bei Flügelflitzer Cenk Sahin reichte es nicht einmal dafür - der Türke zählte nicht zum Kader.

Buchtmann sei "im Moment nicht in der Lage, Top-Leistungen abzuliefern. Das meine ich nur positiv und er ist auf einem guten Weg", begründete Luhukay seine Entscheidung. Und Yi-Young Park, der den Vorzug vor Kalla bekam, habe "beim Test in Heerenveen den stabileren Eindruck" gemacht. Es könne aber sein, dass Kalla "für Freitag wieder eine volle Option ist".

Luhukay über die Youngster: "Ich schaue gern intern"

Luhukay setzt zudem konsequent auf die Jugend: Statt Buchtmann und Kalla wechselte der Niederländer in Bielefeld die Youngster Niklas Hoffmann (22 Jahre alt) und Ersin Zehir (21), sowie in der Nachspielzeit Neuzugang Viktor Gyökeres (21) ein. Ein klares Signal an die Etablierten - zumal in den beiden 19-jährigen Christian Conteh und Finn Ole Becker zwei weitere Nachwuchskräfte in der Startelf standen. "Ich schaue gerne intern. Die Tür steht bei St. Pauli jedem offen. Egal ob als Profi, U23- oder U19-Spieler. Bei dem Leistungsprinzip kriegt jeder seine Chance", sagte Luhukay. Die nächste bietet sich am Freitag gegen Fürth.

