4:3 - St. Pauli kann doch noch gewinnen von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Trendwende geschafft und erstmals seit zuvor sechs sieglosen Partien wieder ein Spiel gewonnen. Das Team von Trainer Jos Luhukay setzte sich am Sonnabend mit 4:3 (1:2) gegen Jahn Regensburg durch. Die Hamburger wahrten damit ihre Minimalchance auf den Bundesligaaufstieg. Der Rückstand auf Rang drei beträgt drei Zähler, kann aber am Sonntag, wenn die Konkurrenz spielt, noch auf bis zu fünf Punkte anwachsen. Dimitrios Diamantakos, Johannes Flum, Marvin Knoll und Ryo Miyaichi erzielten die Tore für St. Pauli, das sich den Sieg dank einer Steigerung in Hälfte zwei verdient hatte. Luhukay sprach nach dem Spiel von einer "unglaublichen Energieleistung" seiner Mannschaft.

St. Pauli bemüht, Jahn effizient

31.Spieltag, 27.04.2019 13:00 Uhr FC St. Pauli 4 J. Regensburg 3 Tore: 0: 1 Al Ghaddioui (27.) 1 :1 Diamantakos (35.) 1: 2 Al Ghaddioui (40.) 2 :2 Flum (52.) 3 :2 Knoll (72.) 4 :2 Miyaichi (86.) 4: 3 Adamjan (90. +5)

FC St. Pauli: Himmelmann - Y.-Y. Park (46. Buballa), Carstens, Hoogma, Dudziak - Knoll - Miyaichi, Flum (67. Zehir), Buchtmann, Möller Daehli - Diamantakos (76. Meier)

J. Regensburg: A. Weis - Saller (78. Nietfeld), Nachreiner, Correia, Föhrenbach - Geipl (77. Stolze), Thalhammer (64. Fein) - George, Adamjan - Grüttner, Al Ghaddioui

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Gegenüber dem tristen 0:3 in Heidenheim hatte St. Paulis Coach sein Team auf zwei Positionen umgebaut: Sami Allagui und Alexander Meier nahmen nur auf der Bank Platz, dafür liefen Mats Möller Daehli und Diamantakos auf. Zudem ließ Luhukay erstmals mit einer Abwehr-Dreierkette agieren. Das funktionierte zunächst ganz gut, bis auf einen Schuss von Sargis Adamyan (6.) ließen die Kiezkicker hinten nichts zu. Allerdings stand auch die Regensburger Defensive stabil, St. Paulis Sturmspitze Diamantakos bekam kaum verwertbare Anspiele. Das Geschehen auf dem Rasen spielte sich daher meist mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld ab.

Nach einer knappen halben Stunde nahm die Partie dann Fahrt auf. Zunächst gingen die Gäste in Führung: Adamyan tanzte Park aus, seine flache Hereingabe steckte Marco Grüttner am Elfmeterpunkt auf Hamadi Al Ghaddioui durch - der Marokkaner vollendete völlig freistehend zum 1:0 (28.). Im Gegenzug hätten die Gastgeber beinahe mit ihrer ersten Torchance den Ausgleich erzielt, Miyaichi scheiterte jedoch an Torwart André Weis. Besser machte es kurz darauf Diamantakos, der Weis mit einem Schuss von der Strafraumlinie überwand (35.). Die Freude über den Ausgleich währte aber nicht lange: Wieder setzte sich Adamyan auf der linken Seite durch (diesmal gegen Florian Carstens), wieder war Al Ghaddioui zur Stelle - mit der Brust drückte er den Ball über die Linie (40.). Die erneute Führung für die effizienten Regensburger war nicht unverdient. St. Pauli zeigte sich zwar in puncto Engagement gegenüber den Vorwochen verbessert, aber vor allem in der Offensive weiterhin zu harmlos.

Knolls Freistöße eine Dauergefahr

Das änderte sich im zweiten Durchgang, nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff glichen die Hamburger erneut aus: Knolls Freistoß wehrte Weis zur Seite ab, Carstens setzte nach - die butterweiche Hereingabe des Abwehrspielers nickte Johannes Flum zum 2:2 ein (52.). Nach einem erneuten Freistoß von Knoll wäre St. Pauli beinahe in Führung gegangen, der Ball knallte aber nur an den Pfosten (62.). Die Luhukay-Elf hielt den Druck hoch, gefährliche Gäste-Vorstöße wie noch in der ersten Spielhälfte gab es praktisch gar nicht mehr, auch weil Luhukay in der Abwehr umstellte, und der eingewechselte Daniel Buballa Regensburg Adamyan im Griff hatte.

Folgerichtig ging der nächste Treffer der Partie auf das Konto der Kiezkicker. Wieder war Knoll - diesmal allerdings entscheidend - beteiligt: Der Ex-Regensburger trat einen Freistoß frech und flach an der Mauer vorbei, Weis kam mit dem Fuß zu spät - 3:2, die Gastgeber hatten die Partie gedreht (72.). Miyaichi vergab kurz darauf aus kurzer Distanz noch eine Riesenchance (82.). Wenig später machte der Japaner aber dann doch das 4:2 (86.) - der erste Sieg unter Luhukay war unter Dach und Fach. Der Anschlusstreffer von Adamyan in der Nachspielzeit war nur noch Kosmetik (90.+5).

