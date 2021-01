Dejan Stojanovic: St. Paulis neue Nummer eins? Stand: 05.01.2021 09:02 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli schlägt offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Medienberichten zufolge kommen ein neuer Torwart und ein Sturmtalent ans Millerntor.

So wollen die Kiezkicker den 27 Jahre alten Keeper Dejan Stojanovic vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough verpflichten. Der Österreicher mit mazedonischen Wurzeln soll bereits am Montag den Medizincheck absolviert haben und heute vorgestellt werden. Stojanovic kommt in Middlesbrough nicht zum Zug, zuvor stand er drei Jahre beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (69 Partien) und in Bologna (u.a. vier Einsätze in der Serie A) unter Vertrag.

Himmelmann vor dem Abschied?

Mit dem Neuzugang dürfte der Abschied des bisherigen Stammkeepers Robin Himmelmann, seit 2012 bei den Braun-Weißen, beschlossene Sache sein. St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann soll bereits im Sommer einen Wechsel auf der Torwartposition gefordert haben, Trainer Timo Schultz und Torwartcoach Mathias Hain hielten jedoch an Himmelmann fest. Dennoch flog der 31-Jährige wenige Wochen vor Weihnachten aus dem Kasten, Schultz setzte auf Youngster Svend Brodersen. Der wiederum patzte aber jüngst beim 1:2 in Fürth.

Im Sommer wurde zudem Dennis Smarsch als Keeper Nummer drei ans Millerntor geholt - großes Vertrauen scheint der Ex-Herthaner aber nicht zu genießen, wie die Personalie Stojanovic jetzt zeigt.

Marmoush soll kommen - auch Behrens?

Zugleich verstärken sich die Hamburger wohl in der Offensive. Vom Bundesligisten VfL Wolfsburg soll Sturmtalent Omar Marmoush ausgeliehen werden. Der 21 Jahre alte Flügelspieler feierte in der vergangenen Saison bei den Niedersachsen sein Profidebüt, ihm fehlt aber angesichts der großen Konkurrenz im VfL-Kader die Spielpraxis. Die soll der Ägypter, nun am Millerntor erhalten - er könnte den von Verletzungen geplagten Ryo Miyaichi ersetzen.

Gerüchten zufolge sind die Kiezkicker auch an Mittelfeldspieler Hanno Behrens interessiert. Der 30-Jährige will den Zweitligisten 1. FC Nürnberg wohl noch im Januar verlassen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.01.2021 | 19:30 Uhr