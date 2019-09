Stand: 30.09.2019 09:15 Uhr

Der FC St. Pauli macht wieder Spaß von Sebastian Ragoß, NDR.de

Trister konnte der Sonntag beim Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Sandhausen kaum sein: Es regnete Bindfäden, typisch Hamburger Wetter eben. Doch bei den Hamburger Fußball-Profis herrschte alles andere als Tristesse. Durch das 2:0 gegen die Sandhäuser verbesserten sich die Hamburger auf den sechsten Tabellenrang und haben nun Anschluss an die Spitzengruppe. Wer hätte damit vor gut einem Monat gerechnet?

Buballa: "Übernehme mehr Verantwortung" Sportclub - 29.09.2019 22:50 Uhr Daniel Buballa ist seit Christopher Avevors Verletzung Kapitän des FC St. Pauli. Dem Verteidiger gefällt diese Rolle. Zudem sieht er die Entwicklung bei seinem Club positiv.







Seit fünf Partien ohne Niederlage

Von Skepsis und Verunsicherung ist nichts mehr zu spüren bei St. Pauli. Der Derbysieg gegen den HSV, der überzeugende Erfolg gegen Sandhausen sowie die Serie von fünf Partien ohne Niederlage sorgen am Millerntor fast schon für Euphorie. "Was die Mannschaft auf dem Platz mittlerweile vorlebt und welche Energie sie in das Spiel hineinlegt, das bekommt sie von den Fans zurück. Wie unsere Fans St. Pauli leben, so lebt die Mannschaft das auf dem Platz", sagte Trainer Jos Luhukay. "Wir haben im Moment alle Spaß und spielen einfach guten Fußball", betonte Kapitän Daniel Buballa.

Luhukay riskantes Spiel zahlt sich aus

Luhukay hatte im Sommer hoch gepokert und sich selbst extrem in den Fokus gestellt. In der Vorbereitung beklagte er mehrmals die Lethargie im Verein sowie in der Mannschaft und forderte vehement neue Spieler. Hin und wieder kratzte er mit seiner Kritik fast schon an der Grenze zum vereinsschädigenden Verhalten. Mittlerweile hat er das Team jedoch fast komplett umgekrempelt, sowohl personell als auch taktisch - mit Erfolg. "Wir sind von Spieltag zu Spieltag stabiler geworden", so der Coach. Der FC St. Pauli vom Ende September hat nur noch wenig mit dem FC St. Pauli vom Anfang der Saison zu tun. "Wir haben eine richtig hohe Qualität in der Mannschaft. Alle fordern sich untereinander", stellte Torhüter Robin Himmelmann fest, der sich mittlerweile auf seine Vorderleute verlassen kann. Die fast komplett neue Abwehrreihe ist nicht nur defensiv stark, sondern auch fußballerisch.

Becker mit seinem ersten Profi-Tor

Insgesamt spielt St. Pauli inzwischen einen technisch deutlich besseren und zielstrebigeren Fußball. Immer mehr zur zentralen Figur wird dabei Finn Ole Becker. Der 20-Jährige ist das größte Talent in Reihen der Hamburger seit vielen Jahren. Seine Übersicht und Ruhe am Ball sind überdurchschnittlich gut. Und nun gelang ihm gegen Sandhausen auch sein erstes Profi-Tor. Wie weit nach oben der "neue" FC St. Pauli in der Tabelle noch klettern kann, ist ungewiss. Doch eines haben Luhukay und seine Spieler geschafft: Die Fans am Millerntor haben wieder Spaß an ihrer Mannschaft.

