Stand: 28.02.2019 14:40 Uhr

FC St. Pauli: Avevor verlängert bis 2023

In welcher Liga der FC St. Pauli in der kommenden Saison spielen wird, ist noch unklar. Schließlich hat der Zweitligist als Tabellenvierter weiterhin die Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg. Immer deutlicher wird hingegen, welches Team in der Saison 2019/2020 auflaufen soll. In der Woche vor dem Spitzenspiel beim SC Paderborn am Sonnabend (13 Uhr/im NDR Livecenter) verlängerten die Hamburger die auslaufenden Verträge mit drei wichtigen Spielern. Zunächst mit Keeper Robin Himmelmann (bis 2021), dann mit Philipp Ziereis (bis 2022) und schließlich am Donnerstag mit Christopher Avevor. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb einen neuen Vierjahresvertrag, der bis zum 30 Juni 2023 datiert ist.

Kauczinski: Avevor ist ein Führungsspieler

"Das ist ein Bekenntnis von 'Jackson' und gleichzeitig ein klares Zeichen von uns, dass wir langfristig zusammenarbeiten wollen. Wir sehen in ihm einen wichtigen Faktor in unserem Defensivverband", sagte St. Paulis Sportchef Uwe Stöver. Trainer Markus Kauczinski lobte neben Avevors "Kopfball- und Zweikampfstärke" vor allem dessen Führungsqualitäten: "Er ist ein Spieler, an dem sich die anderen orientieren können."

Weitere elf Verträge laufen aus

Auf Stöver wartet indes noch eine Menge Arbeit. Weitere elf Verträge laufen am Saisonende aus. Es ist davon auszugehen, dass St. Pauli vor allem an einer Verlängerung mit Jeremy Dudziak interessiert ist, der zu den technisch besten Profis im Kader gehört. Auch Alexander Meiers Kontrakt endet im Sommer. Er dürfte nach seinen bislang gezeigten Leistungen ebenfalls ein neues Angebot erhalten.

