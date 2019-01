Stand: 01.01.2019 12:04 Uhr

Stürmt Alexander Meier wieder für St. Pauli?

Was zunächst nur wie ein einfallsloses Namedropping wirkte, scheint sich als Personalcoup zu entpuppen. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli steht nach "Bild"-Informationen unmittelbar vor der Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs Alexander Meier. Der 35-Jährige, der bereits 2001 bis 2003 bei den Kiezkickern spielte und im braun-weißen Trikot auch sein Profidebüt feierte (bei einem 0:4 gegen den HSV), soll den verletzten Stürmer Henk Veerman (Saison-Aus nach Kreuzbandriss) ersetzen. Meier erhalte zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende, hieß es. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.

Thy, Kleindienst und Berggreen weitere Kandidaten?

"Ziel ist und bleibt es, bis zum Trainingsstart am 6. Januar oder bis zum Ende der Transferfrist am 30. Januar einen Ersatz für Veerman zu präsentieren", sagte Sportdirektor Uwe Stöver lediglich. In die Öffentlichkeit gebrachte Namen werde man nicht kommentieren. In Lennart Thy wird ein weiterer ehemaliger Ex-Spieler der Braun-Weißen als möglicher Neuzugang gehandelt. Der 26-Jährige, von 2012 bis 2016 und ein halbes Jahr 2017 am Millerntor unter Vertrag, ist ebenfalls vereinslos. Zudem sind Tim Kleindienst vom SC Freiburg und Emil Berggreen vom 1. FSV Mainz 05 im Gespräch.

Meier: "Bin gesund, fit und schmerzfrei"

Meiers Vertrag bei Eintracht Frankfurt, wo er 14 Jahre lang spielte und von den Fans als "Fußballgott" gefeiert wurde, war im Sommer ausgelaufen und nicht verlängert worden. Für die Hessen erzielte er in 379 Partien 137 Tore. Letztmals traf er am 5. Mai beim 3:0 gegen den HSV - es war sein einziger Saisoneinsatz nach einer monatelangen Verletzungspause wegen einer Knöchel-Operation. Zuletzt hielt sich der in Buchholz in der Nordheide geborene Stürmer beim österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling fit. Meier, 2015 mit 19 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig, hatte stets betont, seine Karriere fortsetzen zu wollen. "Ich bin gesund, fit und schmerzfrei", erklärte er jüngst in der "Hamburger Morgenpost".

Hamburg Journal | 01.01.2019 | 19:30 Uhr