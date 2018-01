Stand: 29.01.2018 12:18 Uhr

Lieberknecht: Kratzer am Eintracht-Denkmal

Torsten Lieberknecht hat in seinen knapp zehn Jahren als Trainer von Eintracht Braunschweig schon fast alle denkbaren Szenarien erlebt. Dass es für ihn aber eine Art "Endspiel" um seinen Job gibt, das war auch für den gebürtigen Pfälzer etwas Neues. Doch genau dies war die Begegnung beim FC Erzgebirge Aue am Sonntag. Hätte Braunschweig die Partie nicht gewonnen, wäre Lieberknecht beurlaubt worden, so deutete zumindest der Coach selbst die Lage: "Ich wusste, dass es für mich ein Endspiel ist", erklärte der Coach nach dem 3:1-Sieg unter Tränen. Nicht zuletzt die Reaktion der Eintracht-Fans sorgte für Lieberknechts Gefühlsausbruch. Sie feierten den Trainer nach dem Abpfiff minutenlang mit Sprechchören.

Kumbela appelliert an den Teamgeist

Auch scheint es zwischen Mannschaft und Trainer noch zu stimmen. Die Spieler, die nicht im Kader standen, traten trotzdem die Reise nach Aue an, um Geschlossenheit zu demonstrieren. "Die Mannschaft hat sich heute in die Pflicht genommen, mir etwas zurückzugeben. Das ist ihr heute gelungen", freute sich Lieberknecht. Den Teamgedanken betonte nach dem Abpfiff auch Torschütze Domi Kumbela im NDR Interview: "Wir müssen uns zusammenraufen und noch enger als Mannschaft zusammenrücken."

Erwartungen in dieser Saison nicht erfüllt

Denn trotz des gewonnenen "Endspiels" in Aue ist die Lage für die Eintracht immer noch prekär. Relegationsrang 16 ist nur drei Zähler entfernt. Ein paar Kratzer hat das Braunschweig-Denkmal Lieberknecht bekommen. Am Anfang der Saison wäre es fast undenkbar gewesen, dass der Coach tatsächlich einmal ernsthaft um seinen Posten fürchten muss. Doch der selbsterklärte Aufstiegsaspirant (Lieberknecht: "Wir zählen sicher zu den Favoriten") wurde seinen Ansprüchen nur ganz, ganz selten gerecht. Auch schmerzt noch immer, dass die "Löwen" in der vergangenen Saison am vorletzten Spieltag den direkten Bundesliga-Aufstieg durch ein 0:6 in Bielefeld verspielten und Hannover 96 den Vortritt lassen mussten.

Nächster Gegner: Schlusslicht Kaiserslautern

"Es ist doch klar, dass Unruhe aufkommt, wenn man den Zielen hinterherhinkt", betonte Lieberknecht am Sonntag. Der Erfolg in Aue hat ihm ein wenig Ruhe verschafft, ein weiterer Sieg ausgerechnet gegen seinen Heimatverein 1. FC Kaiserslautern am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) würde eine Trainerdiskussion wohl für einige Zeit verstummen lassen. Wie geht Lieberknecht die nächsten Tage an? "Wir werden uns ganz normal vorbereiten", so der Coach.

