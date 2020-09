Stand: 26.09.2020 14:54 Uhr

Braunschweig holt gegen Kiel den ersten Punkt von Florian Neuhauss, NDR.de

Eintracht Braunschweig feiert in dieser Saison seinen 125. Geburtstag. Doch die große Gala musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden - und auch der erste Feiertag auf dem grünen Rasen lässt weiter auf sich warten. Zwar durften beim Nordduell gegen Holstein Kiel am Sonnabend erstmals wieder Zuschauer ins Eintracht-Stadion, 3.512 waren es am Ende, doch mehr als ein 0:0 sprang nicht heraus. Für den BTSV, der weiter ohne Saisontor ist, war es immerhin der verdiente erste Punktgewinn nach dem Aufstieg. Die Kieler setzen sich mit nun vier Punkten erst einmal in der Tabelle oben fest.

Müde erste Hälfte - mit einem Lattentreffer

Nach der Enttäuschung am ersten Spieltag war den Braunschweigern deutlich anzumerken, dass sie im ersten Heimspiel bloß nicht wieder früh in Rückstand geraten wollten. Die "Löwen" standen tief und versuchten, immer mal wieder Nadelstiche zu setzen. Ein katastrophaler Fehlpass von Routinier Benjamin Kessel hätte den Plan beinahe über den Haufen geworfen. Kiels Fabian Reese erlief den Ball und zog vor dem Sechzehner ab. Eintracht-Keeper Felix Dornebusch streckte sich vergeblich, hatte aber Glück, dass der Schuss von der Unterkante der Latte zurück ins Feld sprang (22.).

Der BTSV wurde nur durch zwei Freistöße von Martin Kobylanski gefährlich (27./34.). Aber weil auf der anderen Seite Dornebusch im Eins-gegen-Eins stark gegen Alexander Mühling parierte (43.), blieb es zur Pause beim 0:0.

KSV-Trainer Werner mit Team unzufrieden

Zu Beginn der zweiten Hälfte legten die Hausherren die Zurückhaltung ab. Erst wäre KSV-Linksverteidiger Johannes van den Bergh fast ein Eigentor unterlaufen (51.), Sekunden später zischte ein Kobylanski-Schuss Zentimeter über die Latte. Die Gäste hatten sich offenbar vorgenommen, Braunschweig das Spiel zu überlassen und selbst zu kontern. Doch aus den Möglichkeiten zum Umschalten machten die "Störche" viel zu wenig - sehr zum Missfallen von Ole Werner: Mittelstürmer Janni Serra bekam den Zorn seines Trainers direkt mit einer Auswechslung zu spüren (61.).

Chancen hatten zunächst weiter nur die "Löwen": Einen Schlenzer von Jannis Nikolaou entschärfte Ioannis Gelios mit einer schönen Flugeinlage (67.), Kobylanskis nächster Freistoß tropfte auf die Latte (69.). Zwar erhöhten die Kieler angeführt von Jae-sung Lee, der auf Serras Platz nach vorne gerückt war, den Druck noch mal ein wenig. Insgesamt enttäuschten die hoch eingeschätzten Schleswig-Holsteiner beim Aufsteiger jedoch.

2.Spieltag, 26.09.2020 13:00 Uhr Braunschweig 0 Holstein Kiel 0 Tore:

Braunschweig: Dornebusch - B. Kessel, Mi. Schultz, Wydra, Kijewski (82. Schwenk) - Nikolaou, Ben Balla - Kobylanski (90. Otto) - F. Kaufmann (90.+5 May), Abdullahi (81. Klaß), Bär

Holstein Kiel: Gelios - Ignjovski (69. Dehm), Wahl, Komenda, van den Bergh - Mühling, Meffert, J. Lee - Reese (88. Porath), Serra (61. Hauptmann), Bartels

Zuschauer: 3512



Weitere Daten zum Spiel

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 26.09.2020 | 15:00 Uhr