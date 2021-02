Niedersachsen-Derby: 96 holt drei Punkte im Eintracht-Stadion Stand: 06.02.2021 14:54 Uhr Hannover 96 hat das Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig mit 2:1 (2:1) gewonnen. Während die "Roten" in der Tabelle nach oben schielen, bleiben die "Löwen" auf einem direkten Abstiegsplatz.

von Florian Neuhauss

Die Niederlage tut den Braunschweigern in vielerlei Hinsicht weh. Denn wie schon im Hinspiel (1:4) und zuletzt gegen den HSV (2:4) verspielte die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer am Sonnabend erneut eine Führung - und ließ sich durch ein Gegentor aus der Bahn werfen. Denn eigentlich hatte die Eintracht alles im Griff. 96 setzte einen Doppelschlag und hätte das intensive (sechs Gelbe Karten), aber nie hochklassige Derby am Ende noch höher gewinnen können.

Die Eintracht geht verdient in Führung

Auch ohne Zuschauer war von Beginn an Feuer im Duell der ewigen Rivalen. Wegen vieler Nickligkeiten musste Schiedsrichter Benjamin Cortus immer wieder unterbrechen - Spielfluss kam so zunächst kaum auf. Einer der vielen Freistöße führte allerdings zur ersten Großchance: Felix Kroos schickte Fabio Kaufmann Richtung Grundlinie, aber an dessen scharfer Hereingabe rutschte Nick Proschwitz am langen Pfosten vorbei (4.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Ein wenig überraschend hatte das Kellerkind auch in der Folge die Vorteile auf seiner Seite. Der erste Schuss von Neuzugang Dong-won Ji nach einem Ballgewinn tief in der Gästehälfte wurde im letzten Moment geblockt (6.), Yassin Ben Balla jagte den Ball freistehend über das Tor (13.). Trotzdem war die Führung in der 17. Minute hochverdient: Nach einer schönen Kombination in den Hannoveraner Strafraum kam wieder Ji zum Abschluss und schlenzte den Ball aus schwierigem Winkel ins lange Eck.

96: 26 Minuten bis zum ersten Schuss - dann geht's schnell

Die "Roten" taten sich gegen eine konzentrierte Braunschweiger Deckung extrem schwer. Schon im zentralen Mittelfeld kauften die Hausherren 96 den Schneid ab. Genki Haraguchi gab nach 26 Minuten (!) den ersten Torschuss für seine Farben ab.

Doch die Aktion des Japaners war der Weckruf, nun war Hannover im Spiel - und wie! Sei Muroya setzte sich auf dem Flügel gegen Lasse Schlüter durch und flankte. Beim Kopfball von Marvin Ducksch war BTSV-Keeper Jasmin Fejzic noch zur Stelle, die Gäste setzten aber nach, Schlüter hob bei Niklas Hults Flanke das Abseits auf und Valmir Sulejmani traf per Kopf zum 1:1 (34.). Und zwei Minuten später führte 96 bereits. Diesmal nickte Ducksch Hults Flanke ein.

Fejzic verhindert drittes Gegentor

Den "Löwen" fiel weder nach dem 2:1 noch nach dem Pausentee viel ein. Die Hannoveraner hatten keinerlei Probleme, ihre Führung zu verteidigen. Nach Rückstand hatten sie in dieser Saison auswärts noch nicht gepunktet. BTSV-Trainer Meyer reagierte und wechselte in der 70. Minute dreifach.

Doch 96 war dem dritten Treffer deutlich näher als die Gastgeber. Torhüter Fejzic verhinderte mit zwei bärenstarken Paraden gegen Ducksch (78./80.) weitere Gegentore. Lediglich noch eine Ausgleichschance hatten die Braunschweiger: Doch Joker Marcel Bär konnte aus dem Gewühl heraus Schlussmann Michael Esser in der Nachspielzeit nicht überwinden.

20.Spieltag, 06.02.2021 13:00 Uhr Braunschweig 1 Hannover 96 2 Tore: 1 :0 Ji (17.) 1: 1 Sulejmani (34.) 1: 2 Ducksch (36.)

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Behrendt, Nikolaou, Schlüter (70. Klaß) - Kammerbauer (85. Otto), Ben Balla - F. Kaufmann (70. Bär), Kroos (70. Kobylanski), Ji (81. Abdullahi) - Proschwitz

Hannover 96: M. Esser - Muroya, Hübers, M. Franke, Hult (88. Basdas) - Do. Kaiser (88. Ochs), Bijol - Twumasi (57. K. Schindler), Haraguchi (88. Muslija), Sulejmani (71. Weydandt) - Ducksch

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Fejzic - Wiebe, Behrendt, Nikolaou, Schlüter (70. Klaß) - Kammerbauer (85. Otto), Ben Balla - F. Kaufmann (70. Bär), Kroos (70. Kobylanski), Ji (81. Abdullahi) - ProschwitzM. Esser - Muroya, Hübers, M. Franke, Hult (88. Basdas) - Do. Kaiser (88. Ochs), Bijol - Twumasi (57. K. Schindler), Haraguchi (88. Muslija), Sulejmani (71. Weydandt) - Ducksch

Weitere Informationen Hannover - Braunschweig: Rivalen aus Tradition Das Niedersachsen-Derby ist mehr als nur ein Fußballspiel. Die Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig reicht weit zurück. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 06.02.2021 | 13:00 Uhr