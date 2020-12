Braunschweig in Aue: Meyers Rückkehr ohne Groll Stand: 31.12.2020 11:24 Uhr Daniel Meyer kehrt mit Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig nach Aue zurück. Der ehemalige Trainer der "Veilchen" will beim Wiedersehen aber keine Geschenke verteilen.

An seine Zeit beim FC Erzgebirge denkt Meyer ganz ohne Verbitterung zurück. "Es ist das erste Mal, dass ich seit der Trennung nach Aue zurückkehre. Ich freue mich darauf und bin sehr entspannt. Emotionaler wäre es sicherlich in einem vollen Stadion gewesen - auch um zu erleben, wie die Fans reagiert hätten", sagte der 41-Jährige vor dem Duell am Sonntag (13:30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Meyer: "Kommunikation war suboptimal"

Seit Sommer ist Meyer Trainer bei Eintracht Braunschweig, ein Jahr zuvor endete seine Zeit im Erzgebirge. Eine Begründung blieben damals beide Seiten schuldig. Weil die Auer mit sechs Punkten aus drei Spielen gut in die Saison gestartet waren, kochten die Gerüchte hoch. "Der Auslöser war tatsächlich der Unglücksfall in meiner Familie. Sonst wäre man zu diesem Zeitpunkt nie an die Schwelle einer Trennung gekommen. Aus heutiger Sicht war die Kommunikation damals suboptimal", erklärte Meyer rückblickend. Aus der familiären Perspektive sei es aber der richtige Weg gewesen: "Das war auch mit dem Club so abgesprochen".

Ohne "Hurra-Fußball" punkten

In der Zweitliga-Tabelle liegen sieben Punkte zwischen beiden Teams. Während Aue mit 19 Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz rangiert, stehen Meyers Braunschweiger mit zwölf Punkten an 15. Position. "Wir sind gerade so im Soll, aber aufgrund des Abstandes zum Mittelfeld sind alle Sinne geschärft", mahnte der Eintracht-Coach. Trotz einiger Verletzungssorgen und der Tatsache, dass Abwehr-Neuzugang Brian Behrendt von Arminia Bielefeld in Aue noch nicht spielberechtigt ist, will Meyer an seiner alten Wirkungsstätte punkten: "Dafür werden wir viel Aufwand betreiben müssen. Wir werden sicherlich nicht kommen und Hurra-Fußball veranstalten."

Mögliche Aufstellungen:

Erzgebirge Aue: Männel - Breitkreuz, Gonther, Ballas, Rizzuto - Riese, Fandrich - Strauß, Zolinski - Testroet, Krüger

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Ziegele, Wydra, Nikolaou, Schlüter - Ben Balla, Kammerbauer - Kaufmann, Kobylanski, Bär - Proschwitz

