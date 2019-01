Stand: 28.01.2019 12:10 Uhr

St. Pauli mit Meier als Teilzeitkraft in Darmstadt

Gut vorbereitet und voller Vorfreude gehen die Zweitliga-Profis des FC St. Pauli in die erste Partie des Jahres bei Darmstadt 98 (Dienstag, 20.30 Uhr /im Livecenter bei NDR.de). "Die Jungs sind heiß und haben Bock, wieder um Punkte zu spielen. Auch wenn die Pause nicht sehr lang war, freut man sich auf die 'richtigen' Spiele", sagte Trainer Markus Kauczinski mit Blick auf die Begegnung beim Tabellen-13.

Kauczinski: "Macht Spaß, oben mitzuspielen

St. Pauli geht als Dritter in die verbleibenden 16 Spiele und hat durchaus Chancen, zumindest die Relegation zu erreichen. Allzu offensiv geht Kauczinski mit den eigenen Ambitionen aber nicht um: "Es macht Spaß und ist ein gutes Gefühl, dass wir da oben mitmischen. Es spielt für Dienstag aber keine Rolle"

Carstens ersetzt Ziereis im Abwehrzentrum

Die wichtigste Personalfrage bei den Hamburgern wird nicht nur in Darmstadt sein: Spielt Rückkehrer und Hoffnungsträger Alexander Meier? Ja, wird er, aber nicht über die vollen 90 Minuten. "Es gibt bei ihm zwei Optionen. Entweder er kommt von der Bank oder er startet für die ersten zirka 60 Minuten. Beides wäre möglich", so Kauczinski, der ebenfalls ankündigte, dass Florian Carstens den verletzten Philipp Ziereis in der Innenverteidigung ersetzen wird. "Florian wird spielen, weil er es zuletzt gut gemacht hat", sagte der Coach über den 20-Jährigen.

Gedämpfte Stimmung am Böllenfalltor

Gegner Darmstadt geht, anders als der FC St. Pauli, mit einer Menge Sorgen in die Restrunde. Kapitän und Abwehrchef Aytac Sulu hat die Hessen im Winter überraschend verlassen und eine große Lücke hinterlassen. Eine große Lücke klafft auch im Stadion am Böllenfalltor. Die Gegentribüne, Stimmungszentrum der Darmstädter Fans, wird abgerissen und kann deshalb vorerst nicht genutzt werden. Kauczinskis Einschätzung "am Böllenfalltor herrscht immer eine tolle Atmosphäre", stimmt also derzeit nur bedingt und könnte für das auswärtsstarke St. Pauli durchaus ein Vorteil sein.

